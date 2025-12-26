Zubry člověk téměř vyhubil. Nová rezervace v Doupovských horách bude pro jejich ochranu zásadní, říká biolog
„Vzácnější, takzvaná nížinná linie zubrů pochází z pouhých sedmi zakladatelů. Na záchraně celého druhu se pak podílelo jen dvanáct zakladatelů,“ popisuje zoufalou situaci zubrů po první světové válce Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky, který se ochraně zubrů v Česku věnuje. Díky mezinárodnímu úsilí se podařilo zubry zachránit a od 50. let minulého století vracet zpátky do přírody.
„Pro ochranu zubrů je zásadní zakládání nových rezervací. Právě adaptace zvířat na odlišné prostředí pomáhá zvyšovat jejich genetickou rozmanitost. Vytvoření nové rezervace v Doupovských horách je proto velmi důležité v rámci ochrany zubra evropského v České republice,“ zdůraznil Miloslav Jirků a doplnil: „Řada tuzemských i mezinárodních analýz, které vznikaly v minulých letech, jednoznačně označila Doupovské hory jako naprosto ideální lokalitu pro zubry.“
Nová rezervace vzniká díky spolupráci ochranářských společností Česká krajina a Refugium. Na výkup pozemků pro novou rezervaci se může podílet také veřejnost, která může přispět přes dárcovskou stránku rajprozubry.cz. Za prvních několik dnů se již podařilo vybrat 10 procent potřebné částky.
V první fázi projektu by mělo v rezervaci žít 7 zubrů a 12 divokých koní, zvířat by mělo postupně přibývat.
Jako lidstvo jsme se na málokom tak provinili, jako právě na zubrech. Na druhou stranu právě příběh zubrů ukazuje, že nikdy nemusí být pozdě, že i v téměř beznadějné situaci existuje šance na záchranu.
V Doupovských horách vzniká rezervace pro zubry a divoké koně na ploše více než 130 hektarů. Nebude sloužit jen pro ochranu zubrů jako celoevropsky významného druhu. Pastva velkých kopytníků bude především udržovat pestrou a různorodou krajinou a dlouhodobě tak zajistí domov pro stovky vzácných druhů rostlin a živočichů.
„Společným projektem pastevní rezervace v Doupovských horách se konečně naplňují naše vize ohledně moderní ochrany přírody ve střední Evropě,“ zdůraznil Prokop Svoboda, zakladatel ochranářské společnosti Refugium.
V Doupovských horách se zachovala pestrá mozaika kvetoucích luk s mnoha vzácnými druhy květin, včetně orchidejí, motýlů a ptáků se střídá s mokřady a starými sady. Pastva zubrů a divokých koní právě v takové krajině pomůže udržet její otevřený a pestrý charakter.
Společnost Česká krajina má s chovem zubrů dlouhodobé zkušenosti. V rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice chová největší stádo těchto vzácných kopytníků v České republice. Díky jejich přítomnosti vzrostly počty jedinců vzácných druhů rostlin a živočichů u Milovic o stovky i tisíce procent.
