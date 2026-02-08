https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/na-sumave-vznika-nova-rezervace-divokych-koni.bude-uz-sestnacta-v-cesku
Na Šumavě vzniká nová rezervace divokých koní. Bude už šestnáctá v Česku

8.2.2026 06:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Foto | Vojtěch Lukáš / Česká krajina
Do nové rezervace na území Chráněné krajinné oblasti Šumava vyběhla tento týden skupina divokých koní. Do lokality u řeky Blanice přijeli z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích.
 
Šumavská rezervace je už šestnáctá v rámci České republiky. Na jihu Čech jde o čtvrtou rezervaci a region se tak stal nejúspěšnějším mezi všemi kraji ve využívání této moderní metody ochrany přírody.

„Louka jako jedna z mála v lokalitě neprošla v 70. a 80. letech rekultivací, a proto na ní roste rdesno, krvavec, čertkus, zvonečník, chrpa a další rostliny, které se v okolí udržely víceméně jen na okrajích, na hranici lesa. Předpokládám, že v části území žije modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Letos zde po dlouhé době hnízdil chřástal,“ popsal novou lokalitu pro divoké koně zakladatel rezervace Michal Hořejší.

„Koně chci využít proto, aby v místě podpořili a zvýšili biodiverzitu. Nechci používat mechanizaci, jsem totiž přesvědčený, že bych stávající vztahy poškodil,“ doplnil Michal Hořejší.

Rezervace patří v rámci České republiky mezi ty menší s rozlohou zhruba šesti hektarů. I díky tomu vznikla v rekordně krátkém čase. První kontakt s milovickou rezervací navázal její zakladatel v říjnu a na přelomu listopadu a prosince již bylo území připraveno pro skupinu velkých kopytníků.

„Divoké koně se podařilo v milovické rezervaci odchytit až na konci prosince. Poté však kvůli prudké změně počasí pokryla příjezdové cesty ledovka, takže se dopravci nemohli k odchyceným zvířatům dostat. Podařilo se to až nyní díky oblevě,“ popsal komplikace spojené s transportem divokých koní do nové rezervace Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila.

Na Šumavě se již jedna rezervace divokých koní nachází v oblasti Lipna, další jsou v Jižních Čechách v Meandrech Lužnice a v Novohradských horách.

Velcí kopytníci pomáhají s obnovou vzácné přírody na 16 místech České republiky na ploše přes 700 hektarů. Obnovují biologickou rozmanitost, pomáhají ochraně klimatu a ukládání uhlíku do půdy, ale i obnově půd. Hrají také důležitou roli pro vytváření vztahu veřejnosti k přírodě a jsou finančně efektivním nástrojem pro péči o velké plochy krajiny. První a zatím největší rezervace s plochou 350 hektarů se nachází v Milovicích.

Česká krajina ve spolupráci s ochranářskou společností Refugium nyní pracují na založení nové rezervace velkých kopytníků v Doupovských horách. Na výkup pozemků může veřejnost přispět prostřednictvím portálu rajprozubry.cz.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
