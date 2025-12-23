Na výkup pozemků pro zubry v Ústeckém kraji lidé poslali statisíce
V prvním stádu budou mimo jiné dva zubři z chomutovského zooparku, který se chovu tohoto druhu léta věnuje. Zubra evropského člověk po první světové válce vyhubil ve volné přírodě a tento druh podle přírodovědců přežil jen díky obrovskému úsilí a spolupráci lidí, kteří ho zachránili chovem v zajetí. "Pro záchranu zubra byl klíčový nejdříve chov v zoologických zahradách a oborách a v posledních letech pak zakládání rezervací. Bez nich by se počty zubrů nedařilo zvyšovat," uvedl Dostál.
Příroda Doupovských hor patří podle Dostála k nejvzácnějším a nejpestřejším územím v Česku a Doupovské hory k nejméně obydlenému území v ČR. Pastva zubrů a také divokých koní může vrátit tomu ojedinělému území původní pestrost, která se postupně ztrácí kvůli zarůstání krajiny agresivními druhy trav a expanzivními křovinami, doplnil. Na výkup klíčových pozemků je podle Dostála potřeba 2,5 milionu korun.
reklama