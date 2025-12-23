https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-vykup-pozemku-pro-zubry-v-usteckem-kraji-lide-poslali-statisice
Na výkup pozemků pro zubry v Ústeckém kraji lidé poslali statisíce

23.12.2025 16:51 (ČTK)
Zubr v bývalém vojenském prostoru Milovice na pastvině u Benátek nad Jizerou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojtěch Lukáš / Česká krajina
Přírodovědci připravují v jihozápadní části Ústeckého kraje první rezervaci pro zubry. Začali od soukromníků vykupovat pozemky. Od 10. prosince vybírají ve sbírce na stránce rajprozubry.cz příspěvky od veřejnosti. Lidé k dnešku poslali přes 444 000 korun. Sedm zubrů a 12 divokých koní by se mohlo v Doupovských horách v oblasti na jih od Kadaně objevit v prvním pololetí příštího roku. ČTK to řekl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která na projektu rezervace spolupracuje s organizací Refugium.
 
"Symbolickou část pozemku pro novou rezervaci v Doupovských horách lidé často nadělují jako netradiční vánoční dárek. Darují tak kousek dobra svým nejbližším. Zároveň věnují české přírodě jedno z nejcennějších území, které si zaslouží dlouhodobou ochranu a péči," uvedl Dostál. Lokalita by mohla mít plochu až 150 hektarů.

V prvním stádu budou mimo jiné dva zubři z chomutovského zooparku, který se chovu tohoto druhu léta věnuje. Zubra evropského člověk po první světové válce vyhubil ve volné přírodě a tento druh podle přírodovědců přežil jen díky obrovskému úsilí a spolupráci lidí, kteří ho zachránili chovem v zajetí. "Pro záchranu zubra byl klíčový nejdříve chov v zoologických zahradách a oborách a v posledních letech pak zakládání rezervací. Bez nich by se počty zubrů nedařilo zvyšovat," uvedl Dostál.

Příroda Doupovských hor patří podle Dostála k nejvzácnějším a nejpestřejším územím v Česku a Doupovské hory k nejméně obydlenému území v ČR. Pastva zubrů a také divokých koní může vrátit tomu ojedinělému území původní pestrost, která se postupně ztrácí kvůli zarůstání krajiny agresivními druhy trav a expanzivními křovinami, doplnil. Na výkup klíčových pozemků je podle Dostála potřeba 2,5 milionu korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
