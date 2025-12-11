Zubři a divocí koně pomáhají ukládat do půdy stovky tun uhlíku každý rok, zjistil výzkum v milovické rezervaci
Půdy přirozených pastvin mohou v závislosti na místních podmínkách ukládat asi 1 až 30 gramů uhlíku na čtvereční metr ročně. V části milovické pastevní rezervace o rozloze 125 hektarů, kde pasta probíhá již téměř deset let, se podle odhadů vědců uloží ročně až 390 tun uhlíku. Půdy pastevních rezervací velkých kopytníků tak fungují jako čisté „pohlcovače“ uhlíku. To je zásadní rozdíl oproti půdám komerčních pastvin hospodářských zvířat, kde nadměrné zatížení často vede k utužení půdy, úbytku organické hmoty, poklesu mikrobiální aktivity a vyplavování dusíkatých látek do povrchových i podzemních vod. Negativní dopady intenzivní pastvy hospodářských zvířat potvrzují i zahraniční výzkumy z celého světa.
„Velcí kopytníci byli po miliony let součástí vyváženého systému, který byl uhlíkově neutrální. Navíc byli jedním z hlavních činitelů, který vnášel do krajiny potřebnou dynamiku a tím hrál klíčovou roli při vytváření vysoké biologické rozmanitosti,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která v roce 2015 založila milovickou rezervaci velkých kopytníků ve spolupráci s vědci. Ta je s rozlohou 350 hektarů největší v České republice a žijí v ní stáda zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů.
Výzkum jihočeských vědců potvrzuje výsledky mezinárodního výzkumu v Rumunsku. Tamní vědci použili nový model vyvinutý experty z Yaleovy univerzity, který počítá dodatečné množství atmosférického CO2, jež volně žijící živočichové pomáhají zachytit a uložit do půdy prostřednictvím svého působení v ekosystémech. Stádo 170 zubrů vypuštěných do přírody v pohoří Tarcu, pohybující se na ploše téměř 50 kilometrů čtverečních, dokáže díky své aktivitě zachytit dva miliony tun uhlíku ročně, což je téměř desetkrát více, než by stejná oblast zachytila bez jejich přítomnosti. Pro lepší představu vědci uvádějí, že takto uložené množství uhlíku odpovídá ročním emisím CO2 téměř dvou milionů průměrných amerických automobilů.
Celoroční přirozená pastva neboli trofický rewilding, se stále častěji využívá k péči o otevřenou krajinu. Tento přístup má potenciál zmírnit změny klimatu i ztrátu biodiverzity Výzkum jihočeských vědců v rámci projektu „Pastva velkých kopytníků jako nástroj ochrany přírody a krajiny: Biodiverzita a ekosystémové služby“ (SS03010232) financovala Technologická agentura České republiky (TAČR) v rámci programu program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.
Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .
Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.
Slavomil Vinkler11.12.2025 07:02
Ivo Přikryl11.12.2025 08:57
Slavomil Vinkler11.12.2025 11:14 Reaguje na Ivo Přikryl
Břetislav Machaček11.12.2025 09:38
ztrátovost je třeba nějak obhájit a nejlépe se to dělá něčím, co nelze jen
tak lehce zjistit a dokázat. Pastva jiných zvířat uhlík do půdy neukládá?
A co zaorávání hnoje a biomasy pícnin a posklizňových zbytků? A co teprve
biouhel vyrobený z dřevního odpadu? Před léty jsem koupil na zahradu 7 tun
kompostu vyrobeného teplou cestou s velkým podílem zuhelnatělého dřeva a
to byl pro půdu na 4 arech opravdu obrovský přísun uhlíku a ne to jedno
zubří lejno ročně na metr čtvereční. Ta adorace něčeho, co se bez dotací
nerentuje bije do očí, ač se ohání rádoby vědeckými názory, které je
sporné změřit a nezbývá než jim pouze věřit. Po volbách hrozí sosačům
dotací vyschnutí pramenů příjmu a tak protestují a nebo propagují tu
potřebnost jejich činnosti. No a to je pravý důvod stále častějších
článků o prospěšnosti něčeho, co se neobejde bez dotací. Ti, co se bez
dotací obejdou tu potřebu hájit svoji činnost nemají a naopak se těší,
že se podmínky pro srovnatelné chovy narovnají. Někdo nemusí státu za
pozemky k pastvě platit a ještě inkasuje za spásání. Druhý ale platí
nájem a daní produkci. Kde je ta deklarována rovnost v podnikání?
Petr Elias11.12.2025 10:17 Reaguje na Břetislav Machaček
vaber11.12.2025 09:54
Rád bych věděl které stabilní sloučeniny uhlíku se do země ukládají ,díky divokým zvířatům i jinak . Když se pasou kravičky je to prý jiné.
Obecně ,když jsou sloučeniny stabilní, obvykle ,díky velké stabilitě, je nic nerozloží a tedy k růstu rostlin nepřispívají.
Pokud by takové sloučeniny v půdě zůstávaly ,byly by asi jako uhlí a za miliony let by půda byla plná sloučenin uhlíku.
Něco takového pozorujeme?
Slavomil Vinkler11.12.2025 11:13 Reaguje na vaber
vaber11.12.2025 15:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
Černozem jsou spraše, naváté odjinud, nebo rozložený popel a láva sopek . Ty chrlí mnoho sloučenin uhlíku, neorganického původu.
Slavomil Vinkler11.12.2025 15:44 Reaguje na vaber
Obsah humusu v půdě se liší podle typu půdy, ale v zemědělských půdách bývá v ornici kolem 1,8–2,2 %, s rozptylem od 0,5 % až po 9 % v závislosti na podmínkách; vyšší obsah (např. černozem)
JH11.12.2025 15:56 Reaguje na vaber
Petr Elias11.12.2025 10:16
Anyr11.12.2025 19:07 Reaguje na Petr Elias
No a nebo taky nepis no XD
Jan Šimůnek11.12.2025 11:40
Slavomil Vinkler11.12.2025 12:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Břetislav Machaček11.12.2025 16:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
tráva nestačí vyrůst ani na pět centimetrů? Já ano a světe
div se ona byla bez stařiny! Hlad je totiž sviňa a kdo
hladoví, tak nenechá trávu zestárnout na stařinu. Z hladu
i kůň chroupá dřevěnou ohradu a žere podestýlkovou slámu,
jak ukazovali v TV vyzáblé koně jednoho z "chovatelů" !
Každé zvíře má tendenci jíst něco chutnějšího a v okolí
Bělověže zubři spásají místo stařiny osení zemědělcům.
Proč to dělají, když je Bělověž plná stařiny? A včil
mudrujte stejně, jako Dostál, proč žerou raději to osení?
Už jsem tu psal, jak mne jako kluka táhla za sebou na provaze kráva z meze do jetele. Zvířata jsou jako lidé
a žerou raději to, co jim chutná, ale z hladu jedí vše,
jako vězni v koncentráku, když jedli řepu a tuřín.
Jó pane hlad je sviňa a když není v ohradě nic jiného
než stařina, tak žerou stařinu, ale mít tam balík sena
dobré kvality, tak nechají stařinu stařinou a sežerou
to seno.
Slavomil Vinkler11.12.2025 17:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Radek11.12.2025 17:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Slavomil Vinkler11.12.2025 17:44 Reaguje na Radek
Radek11.12.2025 19:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Radek11.12.2025 19:50 Reaguje na Radek
Radek11.12.2025 21:01 Reaguje na
JH11.12.2025 21:19 Reaguje na Radek
Radek11.12.2025 21:51 Reaguje na JH
Jen jsem poukázal na fakt že velcí kopytníci nevrátí organiku půdě . Nikde jsem neuváděl že dělají škody tak jako uvádí ochranáři že dělá škody spárkatá zvěř , jako by její životní potřeby uhlík do půdy neukládali , že
JH11.12.2025 23:10 Reaguje na Radek
Radim Polášek11.12.2025 17:58
Navíc pan autor jakožto zástupce zelených už tradičně neovládá počty jakožto jednu z exaktních věd. 1 až 30 gramům uhlíku na metr čtverečný ukládaného uhlíku odpovídá ročně 10 až 300 kilogramům uhlíku na 1 hektar, což při rozloze rezervace 125 hektarů neodpovídá ani náhodou uložených 390 tun uhlíku ročně.
Taky rumunský údaj je slušný nonsenz nebo přímo drogová fantazmagorie. 170 zubrů má za rok dosáhnout prý uložení 2 miliónů tun uhlíku. Na jednoho zubra a jeden den tak připadá asi 30 tun uhlíku. To je zhruba tak jeden kamión zaplněný uhlíkem denně. Kdybychom o tom věděli dříve, mohla by si OKD na Ostravsku pořídit nějakou tisícovku zubrů a hned potom vyčerpat tu vodu ze zatopených dolů a rozjet naplno těžbu, protože všechny uhlíkové povolenky nezbytné na těžbu a spotřebu ostravského černého uhlí by ti zubři vykompenzovali. Teď chápu, proč Poláci tak tvrdošíjně mají Bělověžský prales se svými zubry a současně doteď intenzívně těží a spalují uhlí.
Slavomil Vinkler11.12.2025 18:10 Reaguje na Radim Polášek
JH11.12.2025 19:30 Reaguje na Radim Polášek
Michal Ukropec11.12.2025 19:50
Radek11.12.2025 20:53
tohle vzniklo díky ochranářům , tady se likviduje organická hmota . to žádné Milovice a další obůrky pro velké kopytníky nespasí
Slavomil Vinkler11.12.2025 21:45 Reaguje na Radek
Radek11.12.2025 21:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jan Šimůnek11.12.2025 22:33
Ne, ekologové.