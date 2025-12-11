https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zubri-a-divoci-kone-pomahaji-ukladat-do-pudy-stovky-tun-uhliku-kazdy-rok-zjistil-vyzkum
Zubři a divocí koně pomáhají ukládat do půdy stovky tun uhlíku každý rok, zjistil výzkum v milovické rezervaci

11.12.2025 04:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Diskuse: 35
Foto | Michal Köpping / Česká krajina
Zubři a další velcí kopytníci významně pomáhají s ukládáním uhlíku do půdy. Potvrdil to výzkum jihočeských vědců financovaný Technologickou agenturou České republiky, prováděný v milovické rezervaci velkých kopytníků i v dalších českých lokalitách, kde tito velcí býložravci žijí.
 
„Půdy ve všech rezervacích velkých kopytníků obsahovaly více organického uhlíku, vyšší podíl stabilního humusu a vykazovaly intenzivnější mikrobiální aktivitu než kontrolní plochy na okolních sečených loukách. Přirozená pastva tak podporuje ukládání uhlíku ve formě stabilní organické hmoty, zvyšuje potenciální úrodnost půd a jejich schopnost zadržovat vodu,“ upozorňuje Eva Kaštovská z Jihočeské univerzity, hlavní autorka výzkumu. Podle jejích slov pastva divokých kopytníků výrazně přispěla ke vzniku černozemí, tedy nejúrodnějších půd na planetě.

Půdy přirozených pastvin mohou v závislosti na místních podmínkách ukládat asi 1 až 30 gramů uhlíku na čtvereční metr ročně. V části milovické pastevní rezervace o rozloze 125 hektarů, kde pasta probíhá již téměř deset let, se podle odhadů vědců uloží ročně až 390 tun uhlíku. Půdy pastevních rezervací velkých kopytníků tak fungují jako čisté „pohlcovače“ uhlíku. To je zásadní rozdíl oproti půdám komerčních pastvin hospodářských zvířat, kde nadměrné zatížení často vede k utužení půdy, úbytku organické hmoty, poklesu mikrobiální aktivity a vyplavování dusíkatých látek do povrchových i podzemních vod. Negativní dopady intenzivní pastvy hospodářských zvířat potvrzují i zahraniční výzkumy z celého světa.

„Velcí kopytníci byli po miliony let součástí vyváženého systému, který byl uhlíkově neutrální. Navíc byli jedním z hlavních činitelů, který vnášel do krajiny potřebnou dynamiku a tím hrál klíčovou roli při vytváření vysoké biologické rozmanitosti,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která v roce 2015 založila milovickou rezervaci velkých kopytníků ve spolupráci s vědci. Ta je s rozlohou 350 hektarů největší v České republice a žijí v ní stáda zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů.

Výzkum jihočeských vědců potvrzuje výsledky mezinárodního výzkumu v Rumunsku. Tamní vědci použili nový model vyvinutý experty z Yaleovy univerzity, který počítá dodatečné množství atmosférického CO2, jež volně žijící živočichové pomáhají zachytit a uložit do půdy prostřednictvím svého působení v ekosystémech. Stádo 170 zubrů vypuštěných do přírody v pohoří Tarcu, pohybující se na ploše téměř 50 kilometrů čtverečních, dokáže díky své aktivitě zachytit dva miliony tun uhlíku ročně, což je téměř desetkrát více, než by stejná oblast zachytila bez jejich přítomnosti. Pro lepší představu vědci uvádějí, že takto uložené množství uhlíku odpovídá ročním emisím CO2 téměř dvou milionů průměrných amerických automobilů.

Celoroční přirozená pastva neboli trofický rewilding, se stále častěji využívá k péči o otevřenou krajinu. Tento přístup má potenciál zmírnit změny klimatu i ztrátu biodiverzity Výzkum jihočeských vědců v rámci projektu „Pastva velkých kopytníků jako nástroj ochrany přírody a krajiny: Biodiverzita a ekosystémové služby“ (SS03010232) financovala Technologická agentura České republiky (TAČR) v rámci programu program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (35)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 07:02
Stepi ukládají nejvíce uhlíku, (tedy i rašeliniště). Je například vidět z minulosti, že po stepi je obvykle černozem, po listnáčích hnědozem a po jehličinách podzol. Lesy ukládají jen do živých stromů, které ovšem zetlejí nebo jsou spáleny. Po tropických pralesích je taky verze podzolu, neb je tem velice rychlý rozklad, mimo bažiny.
Odpovědět
IP

Ivo Přikryl

11.12.2025 08:57
Myslím, že se Rumuni spletli aspoň o 3 řády. Těch 11765 tun uhlíku na 1 zubra a 40 kg uloženého uhlíku na metr čtvereční (v rozporu se začátkem článku) mi přijde podezřelé. A měřítko průměrný americký automobil je taky dost ujeté.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 11:14 Reaguje na Ivo Přikryl
Asi jo. Vypadá to, že AI si plete gramy s kilogramy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2025 09:38
Po zkušenostech s prodejností vědců různým studiím nevěřím a zvláště k takovým, které obhajují něco dotovaného a ekonomicky ztrátového. Ono tu
ztrátovost je třeba nějak obhájit a nejlépe se to dělá něčím, co nelze jen
tak lehce zjistit a dokázat. Pastva jiných zvířat uhlík do půdy neukládá?
A co zaorávání hnoje a biomasy pícnin a posklizňových zbytků? A co teprve
biouhel vyrobený z dřevního odpadu? Před léty jsem koupil na zahradu 7 tun
kompostu vyrobeného teplou cestou s velkým podílem zuhelnatělého dřeva a
to byl pro půdu na 4 arech opravdu obrovský přísun uhlíku a ne to jedno
zubří lejno ročně na metr čtvereční. Ta adorace něčeho, co se bez dotací
nerentuje bije do očí, ač se ohání rádoby vědeckými názory, které je
sporné změřit a nezbývá než jim pouze věřit. Po volbách hrozí sosačům
dotací vyschnutí pramenů příjmu a tak protestují a nebo propagují tu
potřebnost jejich činnosti. No a to je pravý důvod stále častějších
článků o prospěšnosti něčeho, co se neobejde bez dotací. Ti, co se bez
dotací obejdou tu potřebu hájit svoji činnost nemají a naopak se těší,
že se podmínky pro srovnatelné chovy narovnají. Někdo nemusí státu za
pozemky k pastvě platit a ještě inkasuje za spásání. Druhý ale platí
nájem a daní produkci. Kde je ta deklarována rovnost v podnikání?
Odpovědět
PE

Petr Elias

11.12.2025 10:17 Reaguje na Břetislav Machaček

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
va

vaber

11.12.2025 09:54
Zcela pomatená čísla.
Rád bych věděl které stabilní sloučeniny uhlíku se do země ukládají ,díky divokým zvířatům i jinak . Když se pasou kravičky je to prý jiné.
Obecně ,když jsou sloučeniny stabilní, obvykle ,díky velké stabilitě, je nic nerozloží a tedy k růstu rostlin nepřispívají.
Pokud by takové sloučeniny v půdě zůstávaly ,byly by asi jako uhlí a za miliony let by půda byla plná sloučenin uhlíku.
Něco takového pozorujeme?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 11:13 Reaguje na vaber
Jmenuje se to stará známá stepní černozem.
Odpovědět
va

vaber

11.12.2025 15:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ptal jsem se jaké sloučeniny uhlíku jsou v zemi trvalé a jak přispívají .
Černozem jsou spraše, naváté odjinud, nebo rozložený popel a láva sopek . Ty chrlí mnoho sloučenin uhlíku, neorganického původu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 15:44 Reaguje na vaber
Humus je superkomplexní organická hmota, která vzniká, když mikroorganismy v horní vrstvě půdy zpracovávají rostlinné a živočišné zbytky. A pravidlo je jednoduché: čím víc humusu v půdě, tím je úrodnější!

Obsah humusu v půdě se liší podle typu půdy, ale v zemědělských půdách bývá v ornici kolem 1,8–2,2 %, s rozptylem od 0,5 % až po 9 % v závislosti na podmínkách; vyšší obsah (např. černozem)
Odpovědět
JH

JH

11.12.2025 15:56 Reaguje na vaber
Ty sloučeniny můžou být v podstatě všechno, co odpadne z mrtvých buněk rostlin a půdních mikrobů. Není úplně pravda, že je nic nerozloží, nakonec se rozloží prakticky všechno i když to může dlouho trvat. Stabilní sloučeniny přispívají k výživě nepřímo, udržují strukturu půdy a zadržují vodu. Černozem není spraš, je to opravdu stepní půda, jak správně píše pan Vinkler.
Odpovědět
PE

Petr Elias

11.12.2025 10:16
Škoda, že při tom výzkumu nebyla i místní diskuzní (j)elita. Ta by jim vysvětlila, že je vše zkorumpované a vše špatně. :D
Odpovědět
Anyr

Anyr

11.12.2025 19:07 Reaguje na Petr Elias
Hej az se rozejdes (... :D), napis mi na anyr@email.cz - mam spousty otazek :)
No a nebo taky nepis no XD
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2025 11:40
Zcela jistě totéž dělají i krávy na pastvě. Proto se jejich chovy ekologové snaží zakázat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 12:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Ani ne tak docela. Louky bývají hnojené, krávy nežerou stařinu a tak je přikrmují. No a nadbytek dusíku odbourává humus. Tedy jak kde, ale asi ukládají méně.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2025 16:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
K té stařině pouze tolik, že je to o intenzitě spásání. Pokud je na hektar jedna kráva, tak to spase tak, že tam stařina nebude. Pokud ale bude mít k dispozici hektarů deset, tak si vybere pouze to nejlepší a ze zbytku se stane stařina. Už jste viděl intenzivně spásanou pastvinu, kde
tráva nestačí vyrůst ani na pět centimetrů? Já ano a světe
div se ona byla bez stařiny! Hlad je totiž sviňa a kdo
hladoví, tak nenechá trávu zestárnout na stařinu. Z hladu
i kůň chroupá dřevěnou ohradu a žere podestýlkovou slámu,
jak ukazovali v TV vyzáblé koně jednoho z "chovatelů" !
Každé zvíře má tendenci jíst něco chutnějšího a v okolí
Bělověže zubři spásají místo stařiny osení zemědělcům.
Proč to dělají, když je Bělověž plná stařiny? A včil
mudrujte stejně, jako Dostál, proč žerou raději to osení?
Už jsem tu psal, jak mne jako kluka táhla za sebou na provaze kráva z meze do jetele. Zvířata jsou jako lidé
a žerou raději to, co jim chutná, ale z hladu jedí vše,
jako vězni v koncentráku, když jedli řepu a tuřín.
Jó pane hlad je sviňa a když není v ohradě nic jiného
než stařina, tak žerou stařinu, ale mít tam balík sena
dobré kvality, tak nechají stařinu stařinou a sežerou
to seno.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 17:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Vám leží zubři v žaludku už odedávna. Přístupem mi připomínáte Eliáše nebo Anyra.
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 17:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nebylo by jednodušší vrátit do pudy hnůj na místo ho cpát do bioplýnek , než se zabývat výzkumem velkých kopytníku v malém prostoru , navíc v našich podmínkách jsou jeho výsledky bez využití ? Vynaložené prostředky by se dali využít lépe .
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 17:44 Reaguje na Radek
No to je o něčem jiném, ne? Bavíme se o stepních rezervacích-pastvinách zubrů, ne o orné půdě. Jinak samozřejmě jsem proti Bioplynkám a hnůj patří do půdy.
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 19:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
dobře , kolik ha stepních obor jde v našich podmínkách zřídit , jaký to muže mít přínos ? jsou ověřené přístupy k půdě .
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 19:50 Reaguje na Radek
Přirozená pastva spárkaté zvěře vadí , udělali z ní škodnou a budou se dělat obory pro velké kopytníky .
Odpovědět
su

11.12.2025 20:43 Reaguje na Radek
Odkdy je srnec spásač?
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 21:01 Reaguje na
Srnec má smíšený způsob přijímání potravy .
Odpovědět
su

11.12.2025 22:53 Reaguje na Radek
To teda nemá )).
Odpovědět
JH

JH

11.12.2025 21:19 Reaguje na Radek
Mícháte hrušky a jabka. Rezervace pro zubry nemá žádný vliv na to, jestli se zaorává nebo nezaorává hnůj. A velcí kopytníci v oboře nemůžou za škody, které dělá spárkatá zvěř.
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 21:51 Reaguje na JH
Cituji , Přirozená pastva tak podporuje ukládání uhlíku ve formě stabilní organické hmoty, zvyšuje potenciální úrodnost půd a jejich schopnost zadržovat vodu,“

Jen jsem poukázal na fakt že velcí kopytníci nevrátí organiku půdě . Nikde jsem neuváděl že dělají škody tak jako uvádí ochranáři že dělá škody spárkatá zvěř , jako by její životní potřeby uhlík do půdy neukládali , že
Odpovědět
su

11.12.2025 22:54 Reaguje na Radek
A kam ho ta zvěř ukládá, na pole? Do lesa??
Odpovědět
JH

JH

11.12.2025 23:10 Reaguje na Radek
Pastva velkých kopytníků půdě asi něco vrátí, když je v ní víc uhlíku. Kdo škodí nebo neškodí nechci hodnotit, to je na jinou debatu. V každém případě jsou to jiná zvířata v jiném prostředí a to platí i pro jejich podíl na ukládání uhlíku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.12.2025 17:58
Pochybuji, že je nějaký velký rozdíl mezi pastvinami krav a mezi pastvinami zubrů. A pastviny krav, jak jsem je ještě stihl poznat předtím, než místní JZD dalo krávy do kravína. byly na půdách velmi chudých až jalových se žlutým jílem jen s minimem uhlíku. Tmavší půda s vyšším obsahem uhlíku byla jen na hodně vlhkých místech, kde rozklad biomasy probíhal zřejmě částečným rašeliněním. Nejvíc uhlíku se do půdy dostalo, když JZD dali ty krávy do kravína, pastviny rozorali na pole a začali na nich pěstovat píci pro ten dobytek. A hnůj od těch krav, mimochodem v počtu několikanásobku proti počtu dříve pasených krav a ještě větších násobků produkce mléka než dříve, vyváželi zpátky na ta pole. Tam potom místně vznikala až ta černozem.
Navíc pan autor jakožto zástupce zelených už tradičně neovládá počty jakožto jednu z exaktních věd. 1 až 30 gramům uhlíku na metr čtverečný ukládaného uhlíku odpovídá ročně 10 až 300 kilogramům uhlíku na 1 hektar, což při rozloze rezervace 125 hektarů neodpovídá ani náhodou uložených 390 tun uhlíku ročně.
Taky rumunský údaj je slušný nonsenz nebo přímo drogová fantazmagorie. 170 zubrů má za rok dosáhnout prý uložení 2 miliónů tun uhlíku. Na jednoho zubra a jeden den tak připadá asi 30 tun uhlíku. To je zhruba tak jeden kamión zaplněný uhlíkem denně. Kdybychom o tom věděli dříve, mohla by si OKD na Ostravsku pořídit nějakou tisícovku zubrů a hned potom vyčerpat tu vodu ze zatopených dolů a rozjet naplno těžbu, protože všechny uhlíkové povolenky nezbytné na těžbu a spotřebu ostravského černého uhlí by ti zubři vykompenzovali. Teď chápu, proč Poláci tak tvrdošíjně mají Bělověžský prales se svými zubry a současně doteď intenzívně těží a spalují uhlí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 18:10 Reaguje na Radim Polášek
No je rozdíl mezi pastvinou zubrů a pasvinou skotu, ale né o řád. Že hnůj patří do půdy je samozřejmé. Co se týče toho množství uhlíku tak AI si spletla nejspíš kg s gramy. Ale i to množství v gramech na m2 není k zahození a podpoří úrodnost, odolnost proti erozi a vysoké zadržování vody.
Odpovědět
JH

JH

11.12.2025 19:30 Reaguje na Radim Polášek
Mezi dvěma pastvinami pro krávy může být dost velký rozdíl, stejně tak mezi zubří a kravskou pastvinou. Pokud výzkum prokázal rozdíly, tak tam určitě budou. A hnojem neuděláte z jílu černozem.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.12.2025 19:50
Blábol. Dostál z České krajiny chválí jen svůj program. Ani zmínka o tom, že prdí skleníkový metan, nebo že ukládání uhlíku napomáhá i další spárkatá zvěř, a proto ji chtějí ekologisti zlikvidovat.
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 20:53
https://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic.html

tohle vzniklo díky ochranářům , tady se likviduje organická hmota . to žádné Milovice a další obůrky pro velké kopytníky nespasí
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 21:45 Reaguje na Radek
Bioplynky jsou chyba. Já bych tomu spolku ale neříkal ochranáři.
Odpovědět
Ra

Radek

11.12.2025 21:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
budeme říkát ekologisti .
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2025 22:33
to Radek 11.12.2025 21:52
Ne, ekologové.
Odpovědět
 
