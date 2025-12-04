Los Emil se stal rakouským slovem roku 2025
V letošní anketě o rakouské slovo roku hlasovalo více než 28 000 lidí a v několika kategoriích odevzdalo přes 135 000 hlasů, což je podle GSÖD dosud nejvyšší účast na každoročním hlasování veřejnosti.
Dalšími kategoriemi ankety o rakouské slovo roku bylo slovo mládeže nebo negativní a pozitivní citát roku. Vítězem slova roku mladých je neurčitý výraz "6 7" vyjadřující to, že něco není nijak zvlášť špatně, ani dobře, v kombinaci s určitým gestem ruky. "Jeho použitím se člověk projevuje jako součást skupiny - jako insider, který znak zná a rozumí vtipu," uvedla Společnost pro rakouskou němčinu.
Pozitivním rčením roku se stala poznámka nového vídeňského arcibiskupa Josefa Grünwidla, který řekl, že pouze ten, kdo je pro něco vnitřně zapálen, může zářit (Nur wer innerlich brennt, kann leuchten).
