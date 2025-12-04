https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-emil-se-stal-rakouskym-slovem-roku-2025
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Los Emil se stal rakouským slovem roku 2025

4.12.2025 11:31 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vítězem ankety o slovo roku v Rakousku se letos stal los Emil, oznámila Společnost pro rakouskou němčinu (GSÖD). Svou cestou přes Dolní a Horní Rakousko vzbudilo zvíře v létě takový mediální rozruch, že mu podařilo stát se rakouským slovem roku 2025, napsala agentura APA. Do alpské země, kde ušel přes 500 kilometrů, se majestátní sudokopytník dostal přes Česko a Slovensko.
 
Los Emil (v němčině Elch Emil) se v srpnu několik dní pohyboval na hranici mezi Dolním a Horním Rakouskem. Na konci září byl kvůli nebezpečí, které představoval, když se přiblížil k dálniční křižovatce, uspán a převezen do přírodní rezervace v české části Šumavy.

V letošní anketě o rakouské slovo roku hlasovalo více než 28 000 lidí a v několika kategoriích odevzdalo přes 135 000 hlasů, což je podle GSÖD dosud nejvyšší účast na každoročním hlasování veřejnosti.

Dalšími kategoriemi ankety o rakouské slovo roku bylo slovo mládeže nebo negativní a pozitivní citát roku. Vítězem slova roku mladých je neurčitý výraz "6 7" vyjadřující to, že něco není nijak zvlášť špatně, ani dobře, v kombinaci s určitým gestem ruky. "Jeho použitím se člověk projevuje jako součást skupiny - jako insider, který znak zná a rozumí vtipu," uvedla Společnost pro rakouskou němčinu.

Pozitivním rčením roku se stala poznámka nového vídeňského arcibiskupa Josefa Grünwidla, který řekl, že pouze ten, kdo je pro něco vnitřně zapálen, může zářit (Nur wer innerlich brennt, kann leuchten).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Divocí koně v zimě Foto: Vojtěch Lukáš Česká krajina Milovická rezervace divokých koní se k desátému výročí symbolicky rozšířila Zubr evropský v Milovické rezervaci Foto: Michal Köpping Česká krajina Zubři a divocí koně pomáhají se zadržováním vody v krajině, ukázal výzkum v milovické rezervaci Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura Foto: Archeopark Bošáca Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist