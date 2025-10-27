https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zubri-a-divoci-kone-pomahaji-se-zadrzovanim-vody-v-krajine-ukazal-vyzkum-v-milovicke-rezervaci
Zubři a divocí koně pomáhají se zadržováním vody v krajině, ukázal výzkum v milovické rezervaci

27.10.2025 10:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Diskuse: 1
Foto | Michal Köpping / Česká krajina
Přirozená pastva velkých kopytníků zlepšuje podmínky pro růst vegetace, podporuje ukládání organické hmoty do půdy a zadržování vody v krajině. Ukázal to výzkum vědců z Jihočeské univerzity v milovické rezervaci velkých kopytníků, kde žijí zubři, divocí koně a zpětně šlechtění pratuři, i v několika dalších českých rezervacích.
 
„Celoroční pastva velkých kopytníků sice snižuje průměrné množství rostlinné hmoty nad zemí, ale zároveň zvyšuje její ‘nutriční‘ kvalitu. Porost obsahuje více dusíku a vody, je tedy výživnější pro zvířata a navíc lépe hospodaří s vodou,“ vysvětluje Eva Kaštovská, vedoucí Katedry biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Právě tím se přirozená pastva velkých kopytníků zásadně liší od intenzivní pastvy hospodářských zvířat. „Podzemní biomasa rostlin zůstává neovlivněná - nesnižuje se, jak tomu často bývá při intenzivní pastvě, kdy zvířata opakovaně okusují dorůstající nadzemní části rostlin. Díky tomu se porosty stíhají regenerovat, prostřednictvím kořenů čerpat dostatek živin a vody a dodávat do půdy organické látky, které podporují její oživení. Takto přispívají k tvorbě půdní organické hmoty, která úzce souvisí s retencí vody,“ popisuje Eva Kaštovská proces, který stojí za dlouhodobou udržitelností pastevních ekosystémů.

I na vrcholu léta tak bývá vegetace na pastvinách velkých kopytníků vitální. „Pastva přirozeně propojuje potřeby rostlin s aktivitou půdních mikroorganismů. Pozorovali jsme zlepšený příjem živin - především dusíku, ale i fosforu, u spásaných porostů. Tyto těsnější vazby podle nás podporují samoregulaci systému a jeho schopnost pružně reagovat na změny v prostředí, včetně extrémů počasí, jako jsou sucha,“ zdůrazňuje Eva Kaštovská.

Přirozená pastva velkých býložravců má tak v České republice velký potenciál pomáhat se zadržováním vody v krajině, které se s postupující klimatickou změnou stává v tuzemsku stále větším problémem.

Celoroční přirozená pastva, neboli trofický rewilding, se stále častěji využívá k péči o otevřenou krajinu. Tento přístup má potenciál zmírnit ztrátu biodiverzity a změny klimatu. Výzkum jihočeských vědců v rámci projektu „Pastva velkých kopytníků jako nástroj ochrany přírody a krajiny: Biodiverzita a ekosystémové služby“ (SS03010232) financovala Technologická agentura České republiky (TAČR) v rámci programu program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
Všechny komentáře (1)
SV

Slavomil Vinkler

27.10.2025 11:17
Spásaná step byla tvůrcem černozemí. Bohužel ekonomika pastvy dobytka vede vždy k přepásání a druhové a funkční devastaci pastviny.
