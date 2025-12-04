Milovická rezervace divokých koní se k desátému výročí symbolicky rozšířila
„Dnešní rozšíření je spíše symbolické. Místo, které bylo dlouhé roky po odchodu sovětské armády nevzhledné a odpudivé, se dnes stává harmonickou součástí přírody,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.
Tuto část parcely poskytla rezervaci milovická radnice. „Město Milovice je od začátku důležitým partnerem projektu. Zástupcům radnice za poskytnutí další části pozemku velice děkujeme,“ doplnil Dalibor Dostál.
I když je rozšíření o zhruba 0,3 hektary na celkové ploše rezervace s 350 hektary rozlohou malé, podstatně zlepší podmínky pro návštěvníky. „V těchto místech vedl okraj rezervace ve větší vzdálenosti od hlavní cesty pro pěší, protože se tehdy vyhýbal budově. Nyní se tak velcí kopytníci výrazně přiblíží k návštěvníkům,“ uzavřel Dalibor Dostál.
Velcí kopytníci v milovické rezervaci významně pomáhají zlepšovat biologickou rozmanitost i chránit klima. Díky jejich přítomnosti se počty jedinců vzácných druhů zvýšily o stovky i tisíce procent a do půdy se uložily stovky tun uhlíku.
Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .
