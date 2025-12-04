https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/milovicka-rezervace-divokych-koni-se-k-desatemu-vyroci-symbolicky-rozsirila
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milovická rezervace divokých koní se k desátému výročí symbolicky rozšířila

4.12.2025 04:48 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Foto | Vojtěch Lukáš / Česká krajina
Desáté výročí od svého založení oslavila milovická rezervace velkých kopytníků symbolickým rozšířením. V jihovýchodní části, kde sousedí s městem Milovice, se k území obývanému stády divokých koní a praturů připojila část parcely, kde ještě v roce 2020 stála jedna ze tří mohutných budov po sovětské armádě.
 
Nevzhledné objekty, které byly v havarijním stavu a sloužily jako útočiště pro pražské bezdomovce, nechala milovická radnice v roce 2020 zbořit. Na místě někdejší rozvaliny se ode dneška budou pást velcí kopytníci.

„Dnešní rozšíření je spíše symbolické. Místo, které bylo dlouhé roky po odchodu sovětské armády nevzhledné a odpudivé, se dnes stává harmonickou součástí přírody,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Foto | Dalibor Dostál / Česká krajina

Tuto část parcely poskytla rezervaci milovická radnice. „Město Milovice je od začátku důležitým partnerem projektu. Zástupcům radnice za poskytnutí další části pozemku velice děkujeme,“ doplnil Dalibor Dostál.

I když je rozšíření o zhruba 0,3 hektary na celkové ploše rezervace s 350 hektary rozlohou malé, podstatně zlepší podmínky pro návštěvníky. „V těchto místech vedl okraj rezervace ve větší vzdálenosti od hlavní cesty pro pěší, protože se tehdy vyhýbal budově. Nyní se tak velcí kopytníci výrazně přiblíží k návštěvníkům,“ uzavřel Dalibor Dostál.

Velcí kopytníci v milovické rezervaci významně pomáhají zlepšovat biologickou rozmanitost i chránit klima. Díky jejich přítomnosti se počty jedinců vzácných druhů zvýšily o stovky i tisíce procent a do půdy se uložily stovky tun uhlíku.

Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .

reklama
 
foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Zubr evropský v Milovické rezervaci Foto: Michal Köpping Česká krajina Zubři a divocí koně pomáhají se zadržováním vody v krajině, ukázal výzkum v milovické rezervaci Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura Foto: Archeopark Bošáca Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka Los evropský Foto: Thomas Haeusler Flickr Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa
Další články autora |
Zubr evropský v Milovické rezervaci Foto: Michal Köpping Česká krajina Zubři a divocí koně pomáhají se zadržováním vody v krajině, ukázal výzkum v milovické rezervaci Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura Foto: Archeopark Bošáca Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka Songmeter Foto: Pavel Prouza Česká krajina Songmeter: Chytrá krabička pomáhá ornitologům s výzkumem ptáků

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist