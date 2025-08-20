Na Šumavě odchytli další vlčici. Zda utekla z výběhu v Srní, zjistí test DNA
Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu v Srní, zoologové ji vrátí do výběhu k vlčí smečce. To už udělali s vlčicí, kterou minulý týden odchytli po uspání narkotizační střelou poblíž výběhu.
"Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody," řekl Dvořák.
Vlka v okolí Kundratic lidé pozorovali už na začátku srpna. Testy DNA z trusu, které tam následně odebrali zoologové, potvrdily, že jsou od zvířete uprchlého z výběhu v Srní. Jestli ale jde o stejné zvíře, které dnes správci parku odchytli, není zatím jasné.
Z výběhu, kde bylo původně 13 vlků, utekla s největší pravděpodobností tři zvířata. Testy trusu odebrané v terénu postupně potvrdily, že patří dvěma různým vlkům patřícím do výběhu u návštěvnického centra. Pokud se potvrdí, že nově odchycené zvíře skutečně patří ke zbytku smečky ve výběhu, bude na svobodě ještě jeden uprchlý vlk.
Vlci ve výběhu u návštěvnického centra jsou čipovaní, nenačtení identifikačního čipu u odchyceného zvířete ale podle Dvořáka nemusí nutně znamenat, že nepochází z návštěvnického centra. "Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový," dodal mluvčí.
Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti. Zoologové stále uvítají hlášení lidí o výskytu vlka v přírodě, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.
