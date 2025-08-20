https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-sumave-odchytli-dalsi-vlcici-zda-utekla-z-vybehu-v-srni-zjisti-test-dna
Na Šumavě odchytli další vlčici. Zda utekla z výběhu v Srní, zjistí test DNA

20.8.2025 15:21 | SRNÍ (ČTK)
Diskuse: 1
Zoologové šumavského národního parku v noci na dnešek odchytli vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Nepodařilo se u ní najít čip. Zda je to další ze zvířat, která utekla zřejmě na přelomu července a srpna z výběhu u návštěvnického centra v Srní, tak musí zjistit analýza DNA. Do výsledků testů zůstane vlčice pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v návštěvnickém centru v Srní, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.
 
"Zvíře bylo lapeno do odchytové pasti a následně uspáno narkotizační látkou. Bohužel, se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře," řekl Dvořák, Výsledky by podle něj mohly být v pátek, nejpozději v pondělí. Zvíře vypadá zdravotně v pořádku. Do separačního výběhu k němu může jen veterinář a zoolog správy parku.

Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu v Srní, zoologové ji vrátí do výběhu k vlčí smečce. To už udělali s vlčicí, kterou minulý týden odchytli po uspání narkotizační střelou poblíž výběhu.

"Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody," řekl Dvořák.

Vlka v okolí Kundratic lidé pozorovali už na začátku srpna. Testy DNA z trusu, které tam následně odebrali zoologové, potvrdily, že jsou od zvířete uprchlého z výběhu v Srní. Jestli ale jde o stejné zvíře, které dnes správci parku odchytli, není zatím jasné.

Z výběhu, kde bylo původně 13 vlků, utekla s největší pravděpodobností tři zvířata. Testy trusu odebrané v terénu postupně potvrdily, že patří dvěma různým vlkům patřícím do výběhu u návštěvnického centra. Pokud se potvrdí, že nově odchycené zvíře skutečně patří ke zbytku smečky ve výběhu, bude na svobodě ještě jeden uprchlý vlk.

Vlci ve výběhu u návštěvnického centra jsou čipovaní, nenačtení identifikačního čipu u odchyceného zvířete ale podle Dvořáka nemusí nutně znamenat, že nepochází z návštěvnického centra. "Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový," dodal mluvčí.

Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti. Zoologové stále uvítají hlášení lidí o výskytu vlka v přírodě, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.

Zbyněk Šeděnka

20.8.2025 17:19
A kolik vlků mezitím uteklo tou dírou v plotě?
