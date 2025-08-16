https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pruzkum-az-91-procent-prazanu-pije-vodu-z-kohoutku-prevazne-bez-filtrace
Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

16.8.2025 19:32 | PRAHA (ČTK)
Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, vyplývá z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) uskutečněného prostřednictvím agentury Ipsos. Více než čtyři pětiny respondentů ji pijí každý den, a to převážně bez filtrace. Podle PVK za tím stojí důvěra v kvalitu vody, kterou denně kontrolují akreditované laboratoře a hygienické stanice, informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Kvalita pitné vody v Česku je podle PVK jednou z nejvyšších v Evropě.
 
"Podle aktuálního průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, vyplývá, že doma si ji (kohoutkovou vodu) dopřává 91 procent Pražanů napříč generacemi," uvedl Mrázek. Více než čtyři pětiny z nich ji pak pije každý den.

"Překvapivě vysoké je i číslo u generace Z, kde si vodu z kohoutku pravidelně dopřává 85 procent respondentů," sdělil mluvčí. Tento trend podle něj může souviset s důrazem na udržitelnost, ekologické smýšlení a snahu minimalizovat používání plastů.

Potravinářská komora už dříve uvedla, že v Česku obecně klesá spotřeba minerálních vod a nealkoholických nápojů. Z údajů komory vyplývá, že zatímco v roce 2008 jeden obyvatel vypil za rok 297 litrů minerálních vod a nealkoholických nápojů, v roce 2017 to bylo necelých 242 litrů a v roce 2022 šlo o 230,5 litru.

Z průzkumu také vyplynulo, že 81 procent lidí kohoutkovou vodu nijak nefiltruje. "To může být nepřímým důkazem vysoké důvěry v kvalitu vody, která teče z pražských kohoutků," uvedl Mrázek.

Kvalita pitné vody v Česku patří podle PVK mezi jednu z nejvyšších v celé Evropě. "Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické," sdělila ředitelka komunikace PVK Marcela Dvořáková. Vodu denně kontrolují v akreditovaných laboratořích a pod dohledem hygienické stanice hlavního města. "Nové analytické metody při kontrole kvality vody pomáhají garantovat vysokou kvalitu pitné vody v Praze," dodala Dvořáková.

Praha je zásobována ze tří úpraven vody. Většina pitné vody pochází z úpravny vody Želivka, která upravuje vodu z údolní nádrže Švihov. Dále z úpravny vody Podolí a třetí úpravnou je vodárna Káraný, která dodává vodu, která má charakter podzemní vody. Do Prahy bylo v roce 2024 dodáno celkem 96,7 milionu metrů krychlových pitné vody.

PVK mají v metropoli na starosti distribuci vody, vodovodní síť má firma do roku 2028 pronajatou od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem firmy.

IP

Ivo Přikryl

16.8.2025 21:02
Zaráží mně těch 19 %, co si vodu filtrují. Pochopil bych, kdyby jim třeba nechutnala, ale to filtrace asi příliš neovlivní. Mají pocit, že dělají něco pro své zdraví?
