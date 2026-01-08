https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studenti-a-inovatori-se-mohou-hlasit-do-inovacni-souteze-nakopni-prahu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studenti a inovátoři se mohou hlásit do inovační soutěže Nakopni Prahu

8.1.2026 09:19 | PRAHA (ČTK)
Foto | Jaromír Kavan / Unsplash
Projekty na zlepšení mobility a životního prostředí či na rozvoj čisté energie a úsporných budov v hlavním městě budou moci studenti a mladí inovátoři přihlásit do sedmého ročníku soutěže Nakopni Prahu. Vítězný tým získá 50 000 korun a možnost čerpat 200 000 korun na rozvoj svého projektu.
 
V loňském ročníku zvítězil projekt Živé svody, který se zaměřuje na nízkonákladové využití dešťové vody z okapových svodů k zavlažování městské zeleně bez potřeby elektřiny a čerpadel. Zájemci se mohou se svými nápady registrovat do středy 4. března na webu.

Přečtěte si také |
Živé okapové svody v Kadani. Foto: Jan Waldhauser Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Cílem soutěže je podpořit vznik a rozvoj inovativních projektů s reálným přínosem pro Prahu a její obyvatele a zároveň propojit tvůrce nápadů s odborníky z praxe. Klíčové je, aby projekt, který budou týmy během soutěže dál rozvíjet, přinášel prokazatelný přínos pro hlavní město a jeho obyvatele, uvedl magistrát.

"Soutěžící týmy tu nejen prezentují své inovativní nápady, ale po tři měsíce využívají pomoc od města ve formě mentoringu a odborných konzultací," uvedl radní Daniel Mazur (Piráti). Podporováni jsou podle města především mladí inovátoři a inovátorky, studenti středních a vysokých škol a další kreativní občané. Minimální věková hranice členů je 15 let. Do soutěže se mohou přihlásit týmy od dvou do čtyř členů.

Oceněny budou první tři týmy, finanční odměna pro vítězný tým bude činit 50 000 korun. Tým, který se umístí na druhém místě, získá 30 000 korun a bronzový tým 20 000 korun. Všechny tři týmy získají možnost projektové podpory od městské firmy Operátor ICT a financí na rozvoj projektu ve výši 200 000 korun.

Soutěž začne ve středu 18. března v areálu Smíchovské střední průmyslové školy v Next Zone, kde se přihlášené týmy dozví všechny potřebné informace. Další informace se lidé mohou dozvědět na webu soutěže.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vyhozený vánoční stromek. Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz V Praze letos popeláři opět odvozí stovky tisíc vánočních stromků Odhozené lahve od sektu Foto: Depositphotos Úklid po oslavách silvestra začne v centru Prahy zhruba ve tři hodiny v noci Foto: Kurtis Garbutt Flickr V Praze od ledna zdraží vodné či jednorázové jízdenky a pokuty v MHD

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist