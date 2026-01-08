Studenti a inovátoři se mohou hlásit do inovační soutěže Nakopni Prahu
Cílem soutěže je podpořit vznik a rozvoj inovativních projektů s reálným přínosem pro Prahu a její obyvatele a zároveň propojit tvůrce nápadů s odborníky z praxe. Klíčové je, aby projekt, který budou týmy během soutěže dál rozvíjet, přinášel prokazatelný přínos pro hlavní město a jeho obyvatele, uvedl magistrát.
"Soutěžící týmy tu nejen prezentují své inovativní nápady, ale po tři měsíce využívají pomoc od města ve formě mentoringu a odborných konzultací," uvedl radní Daniel Mazur (Piráti). Podporováni jsou podle města především mladí inovátoři a inovátorky, studenti středních a vysokých škol a další kreativní občané. Minimální věková hranice členů je 15 let. Do soutěže se mohou přihlásit týmy od dvou do čtyř členů.
Oceněny budou první tři týmy, finanční odměna pro vítězný tým bude činit 50 000 korun. Tým, který se umístí na druhém místě, získá 30 000 korun a bronzový tým 20 000 korun. Všechny tři týmy získají možnost projektové podpory od městské firmy Operátor ICT a financí na rozvoj projektu ve výši 200 000 korun.
Soutěž začne ve středu 18. března v areálu Smíchovské střední průmyslové školy v Next Zone, kde se přihlášené týmy dozví všechny potřebné informace. Další informace se lidé mohou dozvědět na webu soutěže.
