Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel
„K principu mě inspirovala práce s hadicovou vodováhou, kterou jsem dříve často používal při práci pro umělce Lukáše Gavlovského,“ popisuje Jan Waldhauser. „Je zajímavé sledovat, jak voda reaguje na každý pohyb hadice – když jeden konec posunete nahoru nebo dolů, hladina se okamžitě změní na druhém konci. Pokud se to udělá nekoordinovaně, voda z hadice začne vytékat (většinou na vás, pokud ji držíte), a musíte ji dopouštět.“
„Samozavlažující“ systém šetří nejen vodu a energii, zároveň snižuje odtok dešťové vody do kanalizace a umožňuje růst vegetace, která v místě přispívá ke zlepšení mikroklimatu.
„I z relativně malého deště, který dopadne na střechu, proteče svodem překvapivě velké množství vody,“ připomíná Jan Waldhauser. Podle odhadů je v České republice více než 2 miliony okapových svodů. „Každým z nich proteče v průměru kolem 25 m³ vody ročně. Část svodů se už pro hospodaření s dešťovou vodou využívá, ale u většiny zatím jejich potenciál zůstává nevyužitý,“ dodává.
Živé svody mohou najít uplatnění ve veřejných i soukromých prostorech. Je možné je instalovat také dočasně. A pracovat s nimi například jako s prvkem taktického urbanismu.
Dočasně byl systém umístěn během Landscape festivalu v Kadani. Ohlasy byly podle Jana Waldhausera velmi pozitivní. Věří, že se prvek do Kadaně příští rok vrátí.
Právě ve městském prostředí může systém živých svodů podle jeho autorů pomoci vyřešit problém s nedostatkem zeleně v ulicích. Ve vydlážděných a vyasfaltovaných ulicích je pro rostliny mimo jiné špatně dostupná právě voda pro zálivku. Nutné pravidelné zalévání pak výrazně zvyšuje náklady na údržbu vysázené zeleně.
Systém umožňuje umístit na zálivku náročnou zeleň v nádobách navíc i tam, kde je sázení rostlin do terénu obtížné kvůli vlastnickým vztahům, legislativě či ochranným pásmům podzemních sítí. Vodu je možné prostřednictvím živého okapového svodu sbírat také do retenční nádoby a z ní ji dále rozvádět – například kohoutem nebo přepadem do vyvýšených záhonů.
Na rozdíl od klasických dešťových sběračů integrovaných do okapového svodu a fungujícím na samospádu vody není nový systém omezen vzdáleností nebo výškou místa, kam chceme vodu přivést. Voda dokáže proudit až do výšky odpovídající výšce umístění „dešťového přenašeče“ komponenty vkládané do okapového svodu. Voda ze živých svodů tak může být přesměrována do míst s menším množstvím srážek, záhonů ve srážkovém stínu, vyvýšených záhonů a podobně.
Cena živého svodu se podle Jana Waldhausera odvíjí od konkrétních podmínek a typu využití. Hotový systém s vegetační nádobou se dá podle něj pořídit už v řádu několika desítek tisíc korun. Inovativní systém je chráněn jako evropský průmyslový vzor.
