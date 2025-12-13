https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mlada-boleslav-chce-na-zalevani-v-novem-parku-vyuzivat-destovou-vodu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mladá Boleslav chce na zalévání v Novém parku využívat dešťovou vodu

13.12.2025 18:01 | MLADÁ BOLESLAV (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | John A. Anderson / Shutterstock
Mladá Boleslav chce k zalévání Nového parku využívat dešťovou vodu, zachycovat ji plánuje ze střechy blízkého parkovacího domu. Město má projekt, díky kterému zároveň odlehčí kanalizaci a ušetří pitnou vodu, hotový, uskutečnit se má příští rok. Součástí systému bude akumulační nádrž, dešťový záhon a podzemní vsakovací boxy, informovalo město na webu.
 
"V první fázi se bude zachycovat dešťová voda stékající ze střechy parkovacího domu o ploše 1900 m². Při průměrných ročních srážkách může jít až o 912 m³, tedy 912.000 litrů dešťové vody ročně, která poslouží jako hlavní zdroj pro navržený systém," uvedlo město. Společenství vlastníků jednotek, které je majitelem parkovacího domu, tak bude moci odpojit dešťovou vodu od kanalizace a ušetří na poplatcích vodárenské společnosti za její odvádění, odhadem může jít o desetitisíce korun ročně.

Systém bude tvořit kaskáda tří navazujících prvků, a to akumulační nádrže o objemu deset metrů krychlových, dešťový záhon o ploše zhruba 300 metrů čtverečních a podzemní vsakovací boxy s vysokým retenčním objemem. "V praxi bude voda nejprve zachycena v nádrži, odkud přepadem zamíří do záhonu osazeného vodomilnými rostlinami. Přebytek vody následně odteče do vsakovacích boxů, kde se postupně vsákne do podloží," popsalo město chystaný projekt. Akumulační nádrž v parku má být trvale naplněná a vybavená čerpadlem.

Součástí projektu budou i nové trvalkové záhony, které mimo jiné podpoří zadržování vody. Náklady zatím město vyčíslené nemá, odhadem půjde o miliony korun, řekl ČTK náměstek primátora pro životní prostředí Petr Servus (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav).

Podobný systém ve městě už funguje ve školce Pampeliška a chystá se i pro další školská zařízení.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Čeští a němečtí studenti na UJEP Foto: UJEP Jak revitalizovat řeky v centrech měst, řešili čeští a němečtí studenti Živé okapové svody v Kadani. Foto: Jan Waldhauser Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel Městská ulice v protisvětle Foto: StockSnap Pixabay MŽP rozdělí na zachytávání dešťové vody či zelené střechy 930 milionů korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist