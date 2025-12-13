Mladá Boleslav chce na zalévání v Novém parku využívat dešťovou vodu
Systém bude tvořit kaskáda tří navazujících prvků, a to akumulační nádrže o objemu deset metrů krychlových, dešťový záhon o ploše zhruba 300 metrů čtverečních a podzemní vsakovací boxy s vysokým retenčním objemem. "V praxi bude voda nejprve zachycena v nádrži, odkud přepadem zamíří do záhonu osazeného vodomilnými rostlinami. Přebytek vody následně odteče do vsakovacích boxů, kde se postupně vsákne do podloží," popsalo město chystaný projekt. Akumulační nádrž v parku má být trvale naplněná a vybavená čerpadlem.
Součástí projektu budou i nové trvalkové záhony, které mimo jiné podpoří zadržování vody. Náklady zatím město vyčíslené nemá, odhadem půjde o miliony korun, řekl ČTK náměstek primátora pro životní prostředí Petr Servus (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav).
Podobný systém ve městě už funguje ve školce Pampeliška a chystá se i pro další školská zařízení.
