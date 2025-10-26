Jak revitalizovat řeky v centrech měst, řešili čeští a němečtí studenti
Na projektové spolupráci se podílí vědečtí partneři z 5 evropských zemí (ČR, Německo, Polsko, Slovensko a Holandsko) a součástí konsorcia jsou i města Jablonec nad Nisou, Drážďany (Německo), Poznaň (Polsko) a Senica (Slovensko), která budou v projektu navržené metody aplikovat v praxi. Jednou z dílčích projektových aktivit je i práce se studenty, protože právě oni mohou do budoucna přenést inovativní přístupy do praxe.
Studentský mezinárodní kurz byl zahájen na jaře 2025 prvním setkáním zahraničních týmů, na zářijovém již byly prezentovány jejich celosemestrální práce. V kurzu, za jehož úspěšné absolvování studenti obdrží příslušné kredity, se vysokoškoláci účastnili jak teoretických přednášek, tak i praktické práce v terénu. „V letošním roce kurz proběhl hybridně. Úvodní teoretické přednášky absolvovali studenti na jaře online, v létě se pak sešli v Drážďanech, kde v česko-německých týmech společně mapovali a hodnotili vybrané úseky říčky Geberbach, která je pilotním územím projektu ReBioClim. Nyní v Ústí studentské týmy představily výsledky své práce, a odpoledne pak následovala exkurze,“ uvádí Jiří Louda, vedoucí projektového týmu na FSE UJEP.
Studenti následně své výstupy zpracují do podoby „studie“, která bude představena zástupcům města Drážďany, aby ji mohli využít pro další plánování revitalizace dané oblasti. „Studenti si velmi cení toho, že jejich práce bude mít potenciální využití v praxi. Z našeho pohledu je také důležité, že si vyzkoušeli práci na praktickém konkrétně zaměřeném úkolu v širokém mezinárodním týmu,“ dodává Jiří Louda.
Daný kurz však není jedinou na studenty zaměřenou mezinárodní aktivitou projektu ReBioClim. O prázdninách 2026 proběhne na UJEP týdenní mezinárodní letní škola se zaměřením na revitalizace řek a hodnocení ekosystémových služeb.
„Letní škola je plánována na týden od 6. 7. 2026 a bude otevřena studentům z celého světa. To je zase trochu jiný koncept než klasický, byť mezinárodní, kurz, protože se zde setkají studenti z mnoha zemí s často velmi rozdílným zaměřením svého studia. Tato pestrost bude pro ně opravu skvělou zkušeností,“ uzavírá dr. Louda.
Projekt ReBioClim – Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (reg. č. CE0200754) je financován Evropskou unií z programu Interreg Central Europe.
Více informací o projektu na https://www.interreg-central.eu/projects/rebioclim/.
