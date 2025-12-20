Sedmý ročník soutěže Czech Envi Thesis vyhrála práce o emocích a vztahu ke krajině
Z pěti nejlepších absolventských prací z oblasti životního prostředí vyhrála diplomová práce Anežky Nejedlové z Technická univerzity v Liberci. Práce s názvem Český ráj: krajina mého domova zkoumala fenomén tzv. sense of place (smysl místa) u žáků 5. tříd žijících v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Výzkum odhalil, že děti si primárně vytváří vztah ke krajině zejména skrze emoce, prožitky a sociální vazby, nikoli jen přes geografická fakta. Autorka potvrdila, že častější pobyt v přírodě souvisí s vyšší regionální identitou, znalostí míst i vztahem k přírodě. Práce tak, mimo jiné, doporučuje výraznější začlenění terénní výuky do primárního vzdělávání. „Chtěla jsem ukázat, že krajina není pro děti jen kulisa jejich života, ale prostor plný významů, emocí a vzpomínek,“ řekla v průběhu prezentace vítězka.
Na druhé místo zařadila odborná porota práci Víta Ješiny z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vít v ní ověřoval teorii dvojí dividendy, která tvrdí, že environmentální daně mohou současně zlepšovat životní prostředí i ekonomický výkon. Výsledky ukazují, že evropské země v praxi skutečně dosahují ekonomické dividendy (růst HDP) i částečné environmentální dividendy (např. zlepšení kvality ovzduší). „To, že lze propojit zdánlivě protikladné cíle – ekonomický růst a ochranu životního prostředí – dělá tuto teorii skutečně revoluční a motivovalo mě ji otestovat,“ zdůvodnil výběr tématu Vít Ješina.
Třetí místo obsadil Jiří Korbel z Univerzity Karlovy v Praze s tématem Dilema mezi zvýšením ceny a redukcí rozsahu veřejných služeb na případu pražské veřejné dopravy. Jiří prokázal, že informační intervence výrazně zvyšuje akceptaci vyšší ceny jízdného. „Ukázalo se, že informovanost a komunikace s lidmi je klíčem k porozumění i k ochotě přijímat cenové změny,“ komentoval svou práci Jiří Korbel.
Další dvě finalistky řešily témata bikesharingu a greenwashingu. Zástupkyně UJEP z Fakulty sociálně ekonomické Kristýna Blažková představila svoji bakalářskou práci o přístupu různých měst k zavádění bikesharingu, a formulovala díky ní doporučení pro nastavení těchto služeb do systému městské mobility. Do finále se dostala také Magdalena Pacovská z Univerzity Karlovy, která představila zajímavé téma greenwashingu, který sice může snížit důvěryhodnost firem, ale ne vždy mění celkové vnímání firmy ze strany spotřebitelů.
Soutěž dlouhodobě podporují významné instituce i firmy kladoucí důraz na udržitelnost. Letošní ročník to byla opět společnost Vodafone, která finalistům zprostředkovala workshop o prezentaci a komunikaci vědeckých výsledků vedený Davidem Vaníčkem. Rovněž partner soutěže, Ministerstvo životního prostředí, nabídlo finalistům odborné stáže, stejně jako další partneři v čele s Business Leaders Forem, Skanskou a Nadačním fondem Severočeská voda. „Máme radost, že soutěž nabízí nejen ocenění, ale i skutečné příležitosti pro další růst a rozvoj studentů,“ dodává Jan Macháč.
Vybrané finalisty v následujících měsících čeká natáčení podcastu, který se stal nedílnou součástí soutěže a snahy o propagaci výsledků jejich vědeckého počínání a šíření doporučení z prací plynoucích. Dosavadní díly s finalisty z minulých ročníků je možné spustit na Spotify nebo Youtube.
Organizátoři již nyní vyzývají studenty, kteří plánují psát závěrečnou práci s environmentálním přesahem, aby se do soutěže v příštím roce přihlásili. „Pokud se věnujete environmentálním tématům a chcete svou práci posunout dál, Czech Envi Thesis je skvělá příležitost,“ uzavírá Jan Macháč.
