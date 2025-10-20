CVVM: Nejvíce lidí spokojených s životním prostředím žije v nejmenších obcích
S kvalitou životního prostředí je spokojeno 79 procent respondentů, což je o šest procentních bodů méně než lidí, kteří oceňují úroveň životního prostředí v místě svého bydliště. Kritičtější jsou podle autorů průzkumu ženy věkové skupiny od 40 let a lidé levicového zaměření.
Kvalitu pitné vody hodnotilo kladně 59 procent dotazovaných, přičemž nejvíce byli spokojení obyvatelé Plzeňského a Zlínského kraje a kraje Vysočina. Totéž platí u lidí, kteří vykazují vysokou spokojenost se svým životem a se svým zdravím. Pitná voda však byla jediným aspektem, kde lidé z menších obcí vyjádřili větší nespokojenost než obyvatelé z větších obcí.
V ochraně životního prostředí převážilo negativní hodnocení v případě postihů těch, kteří poškozují životní prostředí, situaci vnímá kriticky 69 procent respondentů. Ti nejsou dále spokojení se zatížením životního prostředí silniční dopravou a nedostatečným opatřením proti suchu. Kladně hodnotili využívání obnovitelných zdrojů a dopad zemědělské činnosti na krajinu.
Průzkum se konal mezi 11. a 24. červencem, odpovídalo v něm 1744 lidí starších 15 let.
reklama