CVVM: Nejvíce lidí spokojených s životním prostředím žije v nejmenších obcích

20.10.2025 01:26 (ČTK)
Nejvíce lidí spokojených s životním prostředím žije v nejmenších obcích do 2000 obyvatel, s větší velikostí obce naopak roste nespokojenost. Vyplývá to z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Spokojenost s úrovní životního prostředí v místě bydliště pak podle něj převyšuje nad celkovým stavem v České republice.
 
Nejvíce lidé oceňují kvalitu pitné vody, dostupnost volné přírody a čistotu okolní krajiny, ukázal průzkum. Naopak nejhůře v něm hodnotili úroveň světelného znečištění a hustotu silničního provozu.

S kvalitou životního prostředí je spokojeno 79 procent respondentů, což je o šest procentních bodů méně než lidí, kteří oceňují úroveň životního prostředí v místě svého bydliště. Kritičtější jsou podle autorů průzkumu ženy věkové skupiny od 40 let a lidé levicového zaměření.

Kvalitu pitné vody hodnotilo kladně 59 procent dotazovaných, přičemž nejvíce byli spokojení obyvatelé Plzeňského a Zlínského kraje a kraje Vysočina. Totéž platí u lidí, kteří vykazují vysokou spokojenost se svým životem a se svým zdravím. Pitná voda však byla jediným aspektem, kde lidé z menších obcí vyjádřili větší nespokojenost než obyvatelé z větších obcí.

V ochraně životního prostředí převážilo negativní hodnocení v případě postihů těch, kteří poškozují životní prostředí, situaci vnímá kriticky 69 procent respondentů. Ti nejsou dále spokojení se zatížením životního prostředí silniční dopravou a nedostatečným opatřením proti suchu. Kladně hodnotili využívání obnovitelných zdrojů a dopad zemědělské činnosti na krajinu.

Průzkum se konal mezi 11. a 24. červencem, odpovídalo v něm 1744 lidí starších 15 let.

reklama
 
