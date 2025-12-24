https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/technologie-vraci-dusi-ztracenym-mistum.studentka-tvori-digitalni-rekonstrukci-zanikle-obce-fukov
Technologie vrací duši ztraceným místům: Studentka tvoří digitální rekonstrukci zaniklé obce Fukov

24.12.2025 05:05 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jana Kasaničová
Zdroj | UJEP
Představte si místo, kde kdysi stálo 143 domů, žily zde stovky lidí a zvonil kostelní zvon. Dnes tam najdete jen louky, stromy a řeku Sprévu. To je Fukov – cíp ve Šluknovském výběžku. Obec, kterou komunistický režim v roce 1960 srovnal se zemí. Přesto se Fukov vrací. Díky moderním technologiím a studentce Fakulty životního prostředí UJEP dostává svou tvář zpátky.
 
Na obnově paměti tohoto místa spolupracuje fakulta s Národním památkovým ústavem a s občanskou iniciativou „Světlo pro Fukov.“ Spojení historie a nejmodernější geoinformatiky, které z virtuálních dat vrací obci původní podobu, hluboce dojímá zdejší pamětníky.

Hlavní postavou digitální obnovy obce je studentka Nikola Matesová. V rámci své diplomové práce chce vytvořit komplexní digitální rekonstrukci Fukova, jedná se tedy o precizní práci s daty. „Nejvíce mě na tom baví propojení historie a geoinformatiky. Můžeme pomocí historických pramenů ‚oživit‘ tuto zaniklou obec, a navrátit tak její paměť,“ říká Nikola Matesová.

Zdroj | UJEP

Nikola vytvořila 3D model kostela sv. Václava, který byl v roce 1960 odstřelen jako poslední budova v obci. V terénu je těžké najít stopy budov, protože místo je zarostlé a základy jsou často překryté hlínou. Nikola proto musí pracovat s dobovými fotografiemi, aby zdokumentovala původní vzhled budov, zejména tvary střech, rozmístění oken a podobu fasád.

Před druhou světovou válkou ve Fukově žilo 739 obyvatel. V plně soběstačné obci fungovalo 58 živností, pět hostinců a 20 obchodů. Osudným byl pro Fukov poválečný odsun německého obyvatelstva v letech 1945–1946, kdy obec nebyla nikdy plně dosídlena. Do té doby tam žili pospolu Češi a Němci ve vzájemné shodě a respektu, pracovali a věnovali se spolkovému životu. Klíčový zlom a konec nastal v roce 1960. Tehdejší režim rozhodl o kompletní likvidaci. K finálnímu odstřelu kostela sv. Václava a školy došlo 23. září 1960.

Zdroj | UJEP

Technologie, která vidí pod povrch

S hledáním základů v terénu pomáhají moderní metody dálkového průzkumu Země, na které dohlíží Jana Müllerová. Své studenty vede k tomu, aby prováděli historickou analýzu vývoje z map a dalších archivních materiálů a zaměřovali v terénu pozůstatky, které po domech zbyly. Cílem však není jen model kostela. „Moje idea je, že vytvoříme takovou knihovnu 3D objektů zaniklých historických budov,“ vysvětluje Jana Müllerová. V plánu je virtuální 3D vizualizace celé krajiny, která by umožnila jakousi procházku místy, která už fyzicky neexistují.

Jak silný dopad může mít studentská práce na reálný život, se ukázalo na nedávné akci Světlo pro Fukov, která se konala jako připomínka 65. výročí odstřelení fukovského kostela. Právě zde se poprvé objevil průsvitný a nasvícený model kostela od Nikoly Matesové. Světlo vycházející z modelu po setmění dokonale symbolizovalo snahu komunity vrátit duši na místo, které bylo dlouhou dobu ponecháno v zapomnění. Pro pamětníky to byl dojemný moment. „Držet v ruce zmenšeninu budovy, kterou si pamatuji jen z dětství, je pro mě jako vrátit se v čase,“ uvedla jedna z pamětnic přímo na místě.

Zdroj | UJEP

Gabriela Jeřábková z Národního památkového ústavu a zástupkyně iniciativy Světlo pro Fukov, která setkání iniciovala, popisuje atmosféru akce jako mimořádnou: „Nejsilnějším momentem setkání ve Fukově pro mě byl zvuk zvonů, který se rozléhal večerním údolím Sprévy, a osamělá světla u zbořených domů. Byl to pocit sounáležitosti i připomínka ponurých událostí z roku 1960, kdy byly poslední stavby ve Fukově zničeny československou armádou.“

Příběh Fukova nekončí. Město Šluknov nechalo vyčistit pozemek, kde stával kostel, a odhalilo jeho základy. Fakulta životního prostředí UJEP pokračuje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v mapování dalších budov – nejen dominant, jako byla škola či hostince, ale i běžných stavení.

Kam za Fukovem vyrazit?

• Výstava: Připravuje se výstava, která v roce 2027 představí výsledky archivního bádání i práce FŽP, včetně zmiňovaných 3D modelů a vizualizací zaniklé krajiny.

• Světlo pro Fukov: Toto pietní a komunitní setkání se bude v příštím roce opakovat.

foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Pražská EVVOluce

