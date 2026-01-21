Češi by uvítali MHD zdarma. Chtějí také čisté vozy a lepší návaznost spojů, ukázal výzkum
Proč lidé MHD nejezdí? Hlavně ze zvyku
Sociologické šetření ukazuje, že nejvýznamnější důvody vlastně s veřejnou dopravou, jejími charakteristikami a organizací systému nesouvisí. Nejvíce respondentů uvedlo, že preferují jiný dopravní prostředek ze zvyku (34 %) nebo nepotřebují nikam cestovat (27 %).
Teprve poté následují bariéry, které jsou systémově řešitelné, jako jsou nevyhovující jízdní řád (26 %), nízký komfort cestování (21 %) a dlouhá cestovní doba (20 %). Výši jízdného jako bariéru označilo pouze 13 % respondentů.
„Data ukazují, že největší bariéry využívání veřejné dopravy nejsou technické, ale behaviorální. Mnoho lidí necestuje autobusem či vlakem prostě ze zvyku — což otevírá prostor pro cílenou komunikaci a motivaci,“ vysvětluje Lucie Vávrová, řešitelka projektu ATRAKTIV.
Co by cestující chtěli nejvíce?
V rámci výzkumu respondenti hodnotili 36 potenciálních opatření v rámci VHD inspirovaných z ČR i ze zahraničí. Z posuzovaných opatření si podle respondentů zaslouží nejvyšší podporu tato opatření: vozidlo veřejné dopravy je vždy čisté a vydezinfikované, MHD zdarma, klimatizace a bezprostřední návaznost spojů při přestupu.
Do pětice nejpreferovanějších se dostala i možnost využít časové jízdné pro všechny druhy VHD na území celé ČR bez ohledu na dopravce. V menších obcích se dále ještě přidalo opatření: možnost využít jízdenky z dálkového spoje (vlak, autobus) na MHD ve výchozí a cílové destinaci.
Pokud se zaměříme na preference podle různých cílových skupin, zjistíme, že uživatelé VHD si přejí přednost vozidel veřejné hromadné dopravy na cestách (zrychlení cesty). Neuživatelé MHD, častěji automobilisté, ocení výhody v systému P+R. Pro seniory je podstatné mít dobře řešené infopanely a raději i infolinku. Naopak mladí vyžadují možnost nabíjení telefonu a rádi využijí i gamifikační nástroje, jako je např. možnost sbírat body za využívání VHD.
„Naše data ukazují, že lidé reagují spíše na konkrétní zlepšení komfortu než na systémové změny. To je důležitá zpráva pro města plánující investice,“ doplňuje Ondřej Vácha, zástupce STEM/MARK.
Pro podrobnější analýzu a filtrování výstupů pro různé cílové skupiny vznikla interaktivní aplikace, která data z projektu srozumitelně zobrazuje všem zájemcům o veřejnou dopravu: https://statistiky.stemmark.cz/atraktiv_mhd_2025/
reklama
Dále čtěte |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
smějící se bestie21.1.2026 10:19
stačí se tam poučit a začít s tím.