https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/cesi-by-uvitali-mhd-zdarma.chteji-take-ciste-vozy-a-lepsi-navaznost-spoju-ukazal-vyzkum
Češi by uvítali MHD zdarma. Chtějí také čisté vozy a lepší návaznost spojů, ukázal výzkum

21.1.2026 09:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jana Kasaničová
Diskuse: 1
Lidé v MHD.
Foto | Ondřej Vácha / STEM/MARK / UJEP
Čistota, klimatizace a lepší návaznost spojů – to jsou podle 1 640 dotázaných nejatraktivnější opatření, která by zvýšila využívání veřejné dopravy v ČR. Výzkum týmu Doprava mobilita UJEP ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu DOPRAVA 2030, také ukazuje, že auto není dramaticky rychlejší než MHD — časová úspora bývá v průměru jen několik minut.
 
Rozsáhlé dotazníkové šetření realizované v červnu a červenci 2025 mezi uživateli a neuživateli VHD (1 640 respondentů) přineslo klíčové výsledky. Průměrná doba jízdy autem je jen o pár minut kratší než MHD. Například cesta do práce trvá neuživatelům MHD v průměru jen o pět minut kratší dobu (z celkové doby kolem půl hodiny). Časová úspora je tedy minimální.

Proč lidé MHD nejezdí? Hlavně ze zvyku

Sociologické šetření ukazuje, že nejvýznamnější důvody vlastně s veřejnou dopravou, jejími charakteristikami a organizací systému nesouvisí. Nejvíce respondentů uvedlo, že preferují jiný dopravní prostředek ze zvyku (34 %) nebo nepotřebují nikam cestovat (27 %).

Teprve poté následují bariéry, které jsou systémově řešitelné, jako jsou nevyhovující jízdní řád (26 %), nízký komfort cestování (21 %) a dlouhá cestovní doba (20 %). Výši jízdného jako bariéru označilo pouze 13 % respondentů.

„Data ukazují, že největší bariéry využívání veřejné dopravy nejsou technické, ale behaviorální. Mnoho lidí necestuje autobusem či vlakem prostě ze zvyku — což otevírá prostor pro cílenou komunikaci a motivaci,“ vysvětluje Lucie Vávrová, řešitelka projektu ATRAKTIV.

Co by cestující chtěli nejvíce?

V rámci výzkumu respondenti hodnotili 36 potenciálních opatření v rámci VHD inspirovaných z ČR i ze zahraničí. Z posuzovaných opatření si podle respondentů zaslouží nejvyšší podporu tato opatření: vozidlo veřejné dopravy je vždy čisté a vydezinfikované, MHD zdarma, klimatizace a bezprostřední návaznost spojů při přestupu.

Do pětice nejpreferovanějších se dostala i možnost využít časové jízdné pro všechny druhy VHD na území celé ČR bez ohledu na dopravce. V menších obcích se dále ještě přidalo opatření: možnost využít jízdenky z dálkového spoje (vlak, autobus) na MHD ve výchozí a cílové destinaci.

Pokud se zaměříme na preference podle různých cílových skupin, zjistíme, že uživatelé VHD si přejí přednost vozidel veřejné hromadné dopravy na cestách (zrychlení cesty). Neuživatelé MHD, častěji automobilisté, ocení výhody v systému P+R. Pro seniory je podstatné mít dobře řešené infopanely a raději i infolinku. Naopak mladí vyžadují možnost nabíjení telefonu a rádi využijí i gamifikační nástroje, jako je např. možnost sbírat body za využívání VHD.

„Naše data ukazují, že lidé reagují spíše na konkrétní zlepšení komfortu než na systémové změny. To je důležitá zpráva pro města plánující investice,“ doplňuje Ondřej Vácha, zástupce STEM/MARK.

Pro podrobnější analýzu a filtrování výstupů pro různé cílové skupiny vznikla interaktivní aplikace, která data z projektu srozumitelně zobrazuje všem zájemcům o veřejnou dopravu: https://statistiky.stemmark.cz/atraktiv_mhd_2025/

foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
ss

smějící se bestie

21.1.2026 10:19
Mnohde ve světě funguje,
stačí se tam poučit a začít s tím.
