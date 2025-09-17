https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-hradci-kralove-bude-ve-ctvrtek-mhd-pro-lidi-s-ridicskym-prukazem-zdarma-2
V Hradci Králové bude ve čtvrtek MHD pro lidi s řidičským průkazem zdarma

17.9.2025 20:15 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Městská hromadná doprava ve stotisícovém Hradci Králové bude ve čtvrtek pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města Hradce Králové se tím připojí k evropskému Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Na hradeckém labském Tylově nábřeží bude ve čtvrtek celodenní program pro školy a veřejnost. Lidé si budou moci například půjčit kola, na programu budou hudební či sportovní vystoupení, uvedla radnice.
 
Jako jízdenka lidem v hradecké MHD poslouží řidičský průkaz, který v případě kontroly předloží revizorovi. Po 19:00, kdy se do autobusů a trolejbusů nastupuje jen předními dveřmi, cestující předloží řidičský průkaz ke kontrole řidiči vozu.

Čtvrteční program na Tylově nábřeží bude dopoledne pro školy, od 14:00 pro veřejnost. Vystoupí na něm trojnásobný mistr světa v bike trialu Petr Kraus, dopravní podnik představí elektrobus, součástí budou i soutěže. Ředitelství silnic a dálnic představí své projekty, například chystaný severní obchvat Hradce Králové.

V neděli budou moci lidé vyrazit na cyklostezku z Hradce Králové do Kuksu na program Živá Labská stezka. Na sedmi zastávkách budou připravené různé aktivity pro celou rodinu. V Hradci Králové se lidé budou moci svézt parníčkem zdarma, ve Smiřicích budou prohlídky zámecké kaple Zjevení Páně, v Žirči budou komentované prohlídky muzea bicyklů.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
