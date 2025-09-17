V Hradci Králové bude ve čtvrtek MHD pro lidi s řidičským průkazem zdarma
17.9.2025 20:15 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Čtvrteční program na Tylově nábřeží bude dopoledne pro školy, od 14:00 pro veřejnost. Vystoupí na něm trojnásobný mistr světa v bike trialu Petr Kraus, dopravní podnik představí elektrobus, součástí budou i soutěže. Ředitelství silnic a dálnic představí své projekty, například chystaný severní obchvat Hradce Králové.
V neděli budou moci lidé vyrazit na cyklostezku z Hradce Králové do Kuksu na program Živá Labská stezka. Na sedmi zastávkách budou připravené různé aktivity pro celou rodinu. V Hradci Králové se lidé budou moci svézt parníčkem zdarma, ve Smiřicích budou prohlídky zámecké kaple Zjevení Páně, v Žirči budou komentované prohlídky muzea bicyklů.
