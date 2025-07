S poptávkovou dopravou se lidé v Jablonci nad Nisou dostanou i tam, kam MHD nejezdí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Díky poptávkové dopravě se od července lidé v Jablonci nad Nisou dostanou i do míst, kam autobusy městské hromadné dopravy nejezdí. Městská společnost Jablonecká dopravní pro ni pořídila sedmimístný elektrobus vybavený i pro přepravu kočárků nebo vozíčkářů. Zatím je jeden, v budoucnu by měly být tři, další chce městská společnost pořídit v příštím roce, řekl ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. Pro město je doprava zhruba o třetinu levnější než MHD.Poprvé vyjel poptávkový elektrobus tento týden, objednávek přibývá. První zákazník vyjel v 6:10 ze zastávky Liliová směrem na autobusové nádraží, řekl ČTK Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní. Za dopoledne si podle něj dopravu objednala další desítka zákazníků. Městská firma má zatím k dispozici jeden klimatizovaný sedmimístný vůz s elektrickým pohonem vybavený pro přepravu kočárků nebo vozíčkářů. Do budoucna by měly být tři. Pro město je poptávková doprava zhruba o třetinu levnější než MHD.

"Největší zájem je zatím na trase zrušené linky 117, to je oblast 137 do Lesní ulice a okolí a ulice Na Hutích," doplnil Wejnar. V oblasti má poptávková doprava 15 stanovišť, kde cestující mohou nastoupit a vystoupit. Všechny spoje vyjíždějí z autobusového nádraží a také tam končí. Lidé si podle Wejnara nejčastěji objednávají dopravu telefonicky. "Už ale jsou i objednávky přes aplikaci, celkově převažují senioři," dodal.

Jablonec je s 46 200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, veřejnou dopravu zajišťuje nejen pro obyvatele na svém území i pro okolní obce.

Poptávkovou dopravu radnice připravovala delší dobu, zavedení ale dlouho bránila chybějící legislativa. Díky projektu je teď podle primátora Miloše Veleho (ODS) možné obsloužit i lokality, kam zatím MHD nejezdila, protože pouštět tam autobus, i třeba malý, bylo neekonomické.

Výhodou poptávkové dopravy je, že dokáže pružně reagovat na zájem cestujících a není pro ni nutné budovat zastávky s bezpečnostními zálivy. Místa pro zastavování jsou označená na sloupech veřejného osvětlení samolepkou se všemi základními informacemi, jak si službu objednat.

Malý autobus jezdí ve všedních dnech, dopravu si mohou lidé objednat až sedm dní předem, ale nejpozději 30 minut před jízdou e-mailem, telefonicky, ale také přímo u řidiče. Platit za jízdu mohou tak jako v MHD - kartou, aplikací Idolka i hotově u řidiče.

Poptávková doprava plně nebo částečně nahradila spoje na lince 117 do Lesní ulice, přes Dolinu na Hutě a také linku 118, která zajíždí přes Jablonecké Paseky do Jindřichova. Nově zajišťuje elektrobus dopravu v oblasti ohraničené Dlouhou ulicí, Pražskou a Novou Pražskou, kam zatím autobusy MHD nejezdily. Teď je tam možné nastoupit či vystoupit na 35 stanovištích. Čtvrtou oblastí je doprava do Novoveské ulice a okolí.

První tři až čtyři měsíce bude doprava ve zkušebním provozu a lidé mohou Jablonecké dopravní posílat své podněty a připomínky.

reklama