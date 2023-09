Blanka Klimešová: Taktický urbanismus – vyzkoušejte změnu a už to nebudete chtít jinak

Jaroslav Řezáč 7.9.2023 08:28

mnoho ulic ve městech tak široké nejsou, tedy je otázkou, jestli to jde udělat tak jak je ukázáno. Nicméně doprava ve městech připomíná spíš davové šílenství, kde všichni jezdí všude. Organizovat dopravu je potřeba, protože se v zásadě nikde tak neděje. Doprava by se neměla v přeurbanizovaných oblastech soustřeďovat ale rozdělovat. Tranzit / místní doprava - s aspekty veřejné dopravy a bezmotorové mobility.



Myslím, že kdysi v Praze chtěli zavést mýto za vjezd do centra Prahy, nevím, jestli by to mělo být za 200 ale smysl by to mělo.

Veřejný prostor není totiž je automobilistů, kteří se permanentně cítí dotčeni, pokaždé, když se narazí na téma veřejný prostor a redukce dopravy. ALE TO MÍSTO NENÍ JEN PRO AUŤÁKY.

