V Praze letos popeláři opět odvozí stovky tisíc vánočních stromků
V centru, kde je barevných kontejnerů méně, je podle mluvčího PSAS možné stromky nechat také u veřejně přístupných černých popelnic na směsný komunální odpad. Stromečky je možné odevzdat také ve sběrných dvorech. Loni popeláři podle Komarnického od 7. ledna do konce února svezli z celé Prahy 512 tun svátečního bioodpadu, což byl meziroční nárůst o 193 tun.
Očištěné kusy míří do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky nebo kompostu, znečištěné nebo neodstrojené stromky PSAS spálí ve spalovně v Malešicích. Město zároveň apeluje na občany, aby se vánočních stromečků nezbavovali v přírodě, kde by zapomenuté ozdoby mohly ublížit zvířatům.
Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje společnost AVE CZ a další firmy, na základě plánované nové smlouvy má postupně celý svoz přejít na městskou společnost.
