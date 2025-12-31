https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/uklid-po-oslavach-silvestra-zacne-v-centru-prahy-zhruba-ve-tri-hodiny-v-noci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Úklid po oslavách silvestra začne v centru Prahy zhruba ve tři hodiny v noci

31.12.2025 01:31 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Novoroční úklid po oslavách silvestra začne v centru Prahy zhruba ve 03:00. Technická správa komunikací (TSK) na něj nasadí 33 čistících strojů a 44 pracovníků, kteří budou mít na starosti ruční úklid. Ulice by měly být čisté do 14:00 hodin. Novináře o tom informovala mluvčí TSK Barbora Lišková. Pokud ale bude sněžit, úklid se prodlouží až o 48 hodin, uvedla pražská firma na síti X.
 

"V závislosti na bezpečnostní situaci bude strojní úklid na Václavském a Hradčanském náměstí zahájen již před třetí hodinou ranní. Ostatní činnosti a úklid v dalších lokalitách začnou v 06:00 hodin," uvedla Lišková. Pokud úklid nebude komplikovat špatné počasí, měl by být hrubý nepořádek odklizen do 10:00 a dočištění hotové do 14:00.

"TSK se zaměří především na klíčové lokality, jako jsou Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Křižovnické náměstí či Malostranské náměstí, kde bude rozmístěno celkem 11 velkoobjemových kontejnerů," sdělila Lišková s tím, že na Václavském náměstí bude k dispozici pět kontejnerů.

Letos na Nový rok sesbíraly úklidové čety z ulic zhruba 29 tun odpadu. Úklid byl hotový kolem 13:00. Velká náměstí jako Staroměstské a Václavské pracovníci uklidili do 09:00.

Nejbouřlivější oslavy bývají tradičně v centru metropole. Kvůli rekonstrukci horní části Václavského náměstí se soustředí spíše do jeho dolní části, a také na Staroměstské náměstí, kde se konají vánoční trhy a na poslední den roku je připraven sedmihodinový program s živou hudbou a dýdžejem. Pražané a turisté vítají obvykle příchod nového roku také na nábřežích, mostech přes Vltavu či na Hradčanském náměstí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
