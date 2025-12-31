Úklid po oslavách silvestra začne v centru Prahy zhruba ve tři hodiny v noci
"V závislosti na bezpečnostní situaci bude strojní úklid na Václavském a Hradčanském náměstí zahájen již před třetí hodinou ranní. Ostatní činnosti a úklid v dalších lokalitách začnou v 06:00 hodin," uvedla Lišková. Pokud úklid nebude komplikovat špatné počasí, měl by být hrubý nepořádek odklizen do 10:00 a dočištění hotové do 14:00.
"TSK se zaměří především na klíčové lokality, jako jsou Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Křižovnické náměstí či Malostranské náměstí, kde bude rozmístěno celkem 11 velkoobjemových kontejnerů," sdělila Lišková s tím, že na Václavském náměstí bude k dispozici pět kontejnerů.
Letos na Nový rok sesbíraly úklidové čety z ulic zhruba 29 tun odpadu. Úklid byl hotový kolem 13:00. Velká náměstí jako Staroměstské a Václavské pracovníci uklidili do 09:00.
Nejbouřlivější oslavy bývají tradičně v centru metropole. Kvůli rekonstrukci horní části Václavského náměstí se soustředí spíše do jeho dolní části, a také na Staroměstské náměstí, kde se konají vánoční trhy a na poslední den roku je připraven sedmihodinový program s živou hudbou a dýdžejem. Pražané a turisté vítají obvykle příchod nového roku také na nábřežích, mostech přes Vltavu či na Hradčanském náměstí.
reklama