Česká přenosová soustava ČEPS, která řídí elektrizační soustavu, hromadně využívala při řešení blackoutu všechny dostupné mařiče. Výpadek linky číslo 411 a bloku Elektrárny Ledvice způsobil nedostatek elektřiny a aktivaci kladných služeb. Kladné služby dodávají například rychle startující diesely. V zápětí došlo vlivem výpadku spotřeby k převisu výroby elektřiny nad spotřebou a k aktivaci záporných služeb. Záporné služby poskytují klasické elektrárny snížením výroby a v posledních letech se prosazují velké elektrické kotle ohřivající vodu nebo páru pro vytápění. Tyto služby v objemu nižších desítek MW zatím poskytují i odsuzované a zakazované mařiče.Naše vzduchové kotle umístěné ve Skiareálu Plešivec spolehlivě velmi rychle najely a podílely se na spotřebě přebytečné elektřiny způsobené výpadkem odběratelů.

Od 1. 8. 2025 bude používání mařičů zákonem zakázáno. Některé mařiče, které uspěly v ročním výběrovém řízení s nízkými cenami za tyto služby, mohou být využívány do konce tohoto roku.

Kauzu mařičů rozpoutal článek „V Česku mají vyrůst obří fény na maření přebytečné energie. Něco je tu hodně špatně, říkají energetici,“ kde se k němu kriticky vyjadřuje pan Jiří Feist, člen představenstva EP Power Europe ze skupiny EP holdingu Daniela Křetínského, který se pohoršuje nad oteplováním planety pomocí mařičů. Uhelné lobby se tak velice úspěšně podařilo zničit konkurenci a mohou opět nasadit do výběrových řízení vyšší ceny a tím zdražit elektřinu.

Zákaz mařičů vyhovuje i nově nastupující vlně baterkářů, kteří se těší na příležitost urvat si větší díl z tohoto lukrativní businessu. Instalovat 1 MW baterie je však asi desetkrát dražší než 1 MW mařiče. To se nutně musí odrazit v cenách, za které jsou ochotni tyto služby poskytovat, aby se jim investice vrátila. Navíc mají baterie velmi omezenou kapacitu, která se vyčerpá v řádu desítek minut. Při řešení aktuálního blackoutu byly záporné služby aktivovány více než 2 hodiny.

Jedním z hlavních důvodů pro zákaz používání mařičů bylo nevyužití energie. To bychom taky mohli zakázat automobily, které při brzdění maří energii. Dnešní technologie umožňují i tuto energii akumulovat. Bylo by to však velmi drahé. Uhelné elektrárny při výrobě elektřiny zmaří v podobě páry z věží a teplotě spalin z komínů okolo dvou třetin energie z paliva.

Příští blackout už se bude muset obejít bez levných a spolehlivých mařičů. Tyto budou nahrazeny dražšími poskytovateli těchto služeb s nižší spolehlivostí. To se nutně projeví zdražením elektřiny pro všechny spotřebitele. Můžeme se jen modlit, aby se to neprojevilo větším a delším výpadkem.

