zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Německu se podle studie podařilo splnit klimatický cíl pro loňský rok, ale ztrácí tempo

7.1.2026 12:17 (ČTK)
Větrná elektrárna v německé části Krušných hor, nedaleko obce Hermsdorf
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Německo splnilo svůj klimatický cíl pro loňský rok. Uvádí to dnes zveřejněná studie think tanku Agora Energiewende. Emise skleníkových plynů ale v zemi loni klesly méně než v roce 2024. Německý klimatický cíl pro rok 2030, tedy snížit emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s rokem 1990, je tak podle vědců ohrožen.
 
"Německo ztrácí v ochraně klimatu tempo," uvedla ředitelka think tanku Agora Energiewende Julia Bläsiusová. Aby Německo cíle pro rok 2030 dosáhlo, muselo by od letošního roku ročně uspořit 36 milionů tun oxidu uhličitého, tedy čtyřikrát více než v loňském roce. Už loni nezávislá odborná rada pro klimatické otázky varovala vládu, že se cílů pro emise skleníkových plynů do roku 2030 Německu s největší pravděpodobností dosáhnout nepodaří.

Německo loni podle aktuální studie vypustilo do ovzduší 640 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2). Ostatní skleníkové plyny se pro lepší srovnání přepočítávají na CO2. Emise tak byly o 1,5 procenta nižší než v roce 2024 a o 49 procent nižší než v roce 1990. Agora Energiewende využila ve své studii v některých oblastech pouze odhady, konkrétní data ze všech oblastí totiž zatím nejsou k dispozici.

Stejně jako v minulých letech měla na snížení emisí pozitivní vliv špatná hospodářská situace, především v průmyslových odvětvích s energeticky náročnou výrobou. Německo je největší evropskou ekonomikou. V letech 2023 a 2024 zaznamenalo jeho hospodářství pokles, data za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Pozitivní dopad na dosažení klimatických cílů mělo podle studie také zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především ze slunečního záření. "Větrná a solární energie zůstávají i v roce 2025 páteří německé energetické transformace," uvedla Bläsiusová.

Naopak stejně jako v minulých letech zaznamenala jen velmi malý pokrok odvětví dopravy a širší oblast budov, do které patří například jejich vytápění či zateplení. Podle odhadu autorů emise v obou oblastech loni dokonce vzrostly: u budov meziročně o 3,2 procenta, u dopravy o 1,4 procenta.

Německým cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 procent oproti roku 1990. Do roku 2045 se chce největší evropská ekonomika stát uhlíkově neutrální.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

