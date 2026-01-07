Německu se podle studie podařilo splnit klimatický cíl pro loňský rok, ale ztrácí tempo
Německo loni podle aktuální studie vypustilo do ovzduší 640 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2). Ostatní skleníkové plyny se pro lepší srovnání přepočítávají na CO2. Emise tak byly o 1,5 procenta nižší než v roce 2024 a o 49 procent nižší než v roce 1990. Agora Energiewende využila ve své studii v některých oblastech pouze odhady, konkrétní data ze všech oblastí totiž zatím nejsou k dispozici.
Stejně jako v minulých letech měla na snížení emisí pozitivní vliv špatná hospodářská situace, především v průmyslových odvětvích s energeticky náročnou výrobou. Německo je největší evropskou ekonomikou. V letech 2023 a 2024 zaznamenalo jeho hospodářství pokles, data za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Pozitivní dopad na dosažení klimatických cílů mělo podle studie také zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především ze slunečního záření. "Větrná a solární energie zůstávají i v roce 2025 páteří německé energetické transformace," uvedla Bläsiusová.
Naopak stejně jako v minulých letech zaznamenala jen velmi malý pokrok odvětví dopravy a širší oblast budov, do které patří například jejich vytápění či zateplení. Podle odhadu autorů emise v obou oblastech loni dokonce vzrostly: u budov meziročně o 3,2 procenta, u dopravy o 1,4 procenta.
Německým cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 procent oproti roku 1990. Do roku 2045 se chce největší evropská ekonomika stát uhlíkově neutrální.
Jaromír Mrhal
