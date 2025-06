Petr Voráček: Jak se podařilo zvýšit náklady na cenu elektřiny o několik set milionů korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Senát minulý týden vrátil dolní sněmovně novelu energetického zákona Lex plyn. Součástí tohoto zákona je i zákaz takzvaných mařičů elektrické energie. Kauzu rozpoutal článek V Česku mají vyrůst obří fény na maření přebytečné energie. Něco je tu hodně špatně, říkají energetici , kde se k němu kriticky vyjadřuje pan Jiří Feist, člen představenstva EP Power Europe ze skupiny EP holdingu Daniela Křetínského, který se pohoršuje nad oteplování planety pomocí mařičů.Vyfukováním tepla z těchto mařičů se však planeta neotepluje , což dokazuje vyjádření mnoha kapacit v oboru. Planeta se naopak otepluje provozováním uhelných elektráren, které se také díky zisku z poskytování podpůrných služeb udržují déle v provozu.

Takže ve skutečnosti mařiče přispívají ke zpomalování oteplování, protože pro tyto podpůrné služby není potřeba uhelných elektráren Žádný zákon o zákazu mařičů v Německu neexistuje.

V Německu je naopak zákon, který zamezuje vzniku záporných cen elektřiny tím, že se nebude dotovat OZE během záporných cen elektřiny a o příslušné hodiny se prodlouží jejich dotování. To je krásný příklad, jak lze snížit náklady na OZE a zároveň omezit vznik záporných cen ve shodě s provozovateli OZE. Místo, abychom si vzali příklad z tohoto elegantního zákona, tak na sílu protlačíme retrospektivní omezování dotací fotovoltaických elektráren. Zákaz mařičů je krásná ukázka, jak lze pomocí vhodně použitých nepravd zničit konkurenci. Jaký to musí být silný lobbing, který dokáže protlačit změnu zákona během pár měsíců v zemi, kde se jiné potřebné změny zákonů nedaří provést za mnoho let.

Vzduchové kotle (odporníky u nás též mařiče) se používají k řízení elektrizačních soustav v mnoha zemích. Italský provozovatel přenosové soustavy TERNA je do svých rozvoden instaluje sám, protože je to nejlevnější a nejspolehlivější způsob regulace sítě. Píše o tom Francesco Palone vedoucí výpočtových studií zařízení italského provozovatele přenosových sítí Terna Rete Italia. Použití baterií by bylo mnohem dražší a prodražovalo by cenu elektřiny tak jako pokud mařiče nahradíme bateriemi u nás.

Odporniky (mařiče) jsou instalovány ve stovkách MW v USA, Číně a v mnoha jiných zemích. V Česku si je však zakážeme zákonem a zvýšíme si tak náklady na elektřinu o stovky milionů korun. I představitelé ČEPS otevřeně říkají, že je jim jedno, které zařízení poskytuje podpůrné služby, protože každá konkurence tlačí cenu dolů.

Cena záporných služeb v aukcích ČEPS dosahovala například dne 12. 5. 2025 výšky 278 EUR/MW. To znamená 6950 Kč za připravenost tuto energii spotřebovat za každou hodinu po dobu celého dne. Na těchto aukcích se zúčastnili i poskytovatelé těchto služeb z mařičů avšak za daleko nižší ceny v nižších desítkách EUR. Pokud by se tito nezúčastnili, tak by je musel zastoupit jiný poskytovatel těchto služeb, avšak s vyšší cenou než je poslední akceptovaná cena 278 EUR/MWh. To samé platí v případě aktivace podpůrných služeb, kdy vlivem přebytků elektrické energie v síti potřeba energii skutečně odebrat. Například dne 16.5.2025 se platilo za aktivaci mínusové podpůrné služby 14 997 EUR/MWh. To znamená, že za každou spotřebovanou MWh poskytovatel dostane 375 000 Kč.

K potírání mařičů budou též najímáni noví zaměstnanci Státní energetické inspekce čímž vzniknou další milionové náklady, které se taky musí nutně promítnout do ceny elektřiny.

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__51.html

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__51a.html

https://www.electroyou.it/fpalone/wiki/impianti-di-resistori-stabilizzanti

https://www.researchgate.net/profile/Francesco-Palone

https://chat.chatbotapp.ai/chats/-ORPejALaGR5JieweVEc?model=4o-mini

https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/28323-kazde-zarizeni-ktere-zvysuje-konkurenci-na-trhu-podpurnych-sluzeb-je-vitano

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=249108

https://1url.cz/6Ji9C

https://1url.cz/oJinJ

