Vědci se zabývali možností ukládat přebytečný uhlík splavováním dřeva do Severního ledového oceánu
„Samozřejmě by státy světa neměly rezignovat na snižování emisí, které vznikají při spalování fosilních paliv. Ale při hospodářském růstu je potřeba hledat i alternativní řešení, jak uhlík z atmosféry odstraňovat a ukládat jej, abychom se přiblížili ke stabilizaci klimatu," uvedli autoři článku, mezi nimiž je i český bioklimatolog Miroslav Trnka.
Vědci odhadují, že k tomu, aby se zmírnily dopady emisí vytvořené lidskou činností a kompenzovaly se obtížně dekarbonizovatelné zdroje, bylo by potřeba ročně z atmosféry odebrat a uložit nejméně jednu gigatunu oxidu uhličitého. Vedle ústupu od fosilních paliv už vědci doporučovali různé alternativní přístupy. „Ačkoliv mnohé byly prezentované jako životaschopné strategie, hodně jich stále nemá vyřešenou otázku rizik pro člověka a životní prostředí," uvedli vědci. Například vybudování obřích podzemních úložišť dřeva by si vyžádalo pro roční ukládání jedné gigatuny uhlíku nárůst průměrné globální roční těžby o 25 procent.
Svůj aktuální návrh opírají vědci o to, že by využil existujícího procesu přírodního splavování dřeva. Kmeny stromů se nyní hromadí ve velkých deltách řek a při pobřeží oceánu. Měření ukázala, že po potopení se stává hluboké oceánské dno vhodným prostředím pro to, aby se dřevo nerozkládalo, a to díky nízké teplotě, absenci kyslíku a tedy i mikrobů. Dalšími faktory, které podle hlavního autora studie Ulfa Büntgena nahrávají myšlence vědců, je charakter jehličnatých lesů v tomto regionu. Mají dostatek dřeva na jednotku plochy, relativně nízkou biodiverzitu a současně trpí vysokým rizikem požárů.
„Není náhodou, že uvažujeme o aplikaci naší myšlenky na jedno procento plochy těchto lesů, na 180 000 kilometrů čtverečních, protože odpovídá rozloze, kterou ročně zasáhnou lesní požáry. Ty promění na oxid uhličitý nejen samotné dřevo, ale i část uhlíku uloženého v půdě. Pokud při těžbě ponecháme na místě větve tak, aby se mohly smísit s půdou, snížíme požární riziko a současně jejich rozklad usnadní mobilizaci živin pro nový porost. Současně uvažujeme, že by se těžilo v zimě, kdy jsou cesty umrzlé a kmeny lze ukládat přímo na zamrzlou řeku a nebylo by nutné budovat síť cest," řekl Trnka.
Při těžbě na zmíněné ploše by bylo možné do oceánu uložit jednu gigatunu oxidu uhličitého. Rozsah návrhu podle Trnky současně demonstruje, proč základním opatřením pro stabilizaci klimatu musí být snížení emisí z fosilních paliv.
„I když navrhovaný způsob napodobuje to, co po tisíciletí dělá příroda, bude nás to stát velké úsilí a musíme ročně vykácet a splavit dřevo z plochy, která je více než dvakrát větší než Česko. A celý přístup má řadu úskalí, včetně geopolitických, protože ze tří klíčových států by takovou úvahu aktuálně připustil jen jeden stát a to Kanada. Dalšími jsou Rusko a USA. Přitom by uskutečnění tohoto záměru postihlo pouhou jednu desetinu toho, co lidé každý rok do atmosféry vypustí. Zároveň článek ukazuje, že existují použitelné postupy, jak vyřešit snížení emisí u činností, které by zatím bylo složité řešit, například v letecké dopravě," uvedl Trnka.
Břetislav Machaček9.1.2026 13:08
pár centimetrech sněhu. Co by se asi stalo, kdyby se průběžně neoteplovalo
a naopak se ochlazovalo na úroveň Malé doby ledové? Zvládla by to dnešní
Evropa, která v té době vymírala hlady z neúrody a třeskutými mrazy? V roce
1929 bylo i v nížinách 150 cm sněhu a mínus 35 a více. Pamětníci vyprávěli
o zmrzlých ptácích spících na stromě a rybnících promrzlých až ke dnu. To
chtějí vědci zase naordinovat lidem? Jakou mají záruku, že se ty vykácené
lesy přirozeně obnoví a semenáče nepadnou za oběť zvěři, požárům a jiným
rizikům? Vědci si hrají na bohy a přitom tak činí bez vlastní odpovědnosti. Jsou ochotni položit hlavu na špalek, že se nemýlí? Mi už je to celkem
putna a měli by se o svoji budoucnost starat ti mladí, co si od dětství
užívají civilizace i s jejími negativními dopady a nehodlají slevit. Od
dětství touží po cestování za každou cenu, plýtvají vším možným a pak se
diví, kolik energie se tím vyplýtvá. Jsou ochotni sestěhovat se s rodiči
a prarodiči jako naše generace do pár pokojů a nemít auto, televizi, PC
a jiné spotřebiče? To bylo šetření, když lidem stačilo pro 13 lidí jako
u rodičů mé matky 10 metráků uhlí dovezeného koňským potahem? Vždycky
vzpomínala na jinovatkou pokryté zdi a v noci peřinami utěsněná okna.
Tehdy to bylo sice chudobou, ale to byla ekologie, když chodili pěšky
do práce, do školy i za zábavou. Byli by to ochotni dnešní mladí? Ne?
Tak nebásněte o návratu před dobu , kdy se začalo oteplovat díky tomu,
že se máme lépe.