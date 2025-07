Odborníci snížili hladinu jezera v Hustopečích o 27 cm, hrozilo protržení hráze

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odborníci v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku snížili řízeným přečerpáním o 27 centimetrů hladinu jezera č.6, které leží v těsné blízkosti místa havárie cisteren s benzenem. Vodu hasiči přečerpali pomocí velkokapacitního čerpadla do západní části jezera, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Odtok z jezera je preventivně zaslepený od havárie, voda však do jezera stále přitékala. Podle šéfa hustopečských rybářů Stanislava Pernického tak hrozilo protržení hráze. Problém podle něj ale vyřešený není, hladina může znovu stoupat.K přečerpávání vody z východní části jezera o rozloze 17,5 hektaru do západní části o rozloze devíti hektarů, které jsou odděleny hrází, se rozhodli odborníci kvůli stoupající hladině jezera 6-východ. "Kdyby se nepřistoupilo k přečerpávání vody z horní šestky, tak výškový rozdíl hladin byl zhruba 60 centimetrů a voda se ocitla již na hrázi, která není příliš široká. Hrozilo reálné případné protržení hráze, což by byla katastrofa," řekl ČTK předseda hustopečských rybářů Pernický.

Přečerpávání pomocí vysokokapacitního čerpadla začalo 24. června, trvalo do pátku 4. července. "Hladina horního jezera se snížila o 27 centimetrů. V tuto chvíli je to velice dobře, ale budeme to muset v úterý na štábu znovu probrat, protože ten přítok funguje a za 14 dnů může být situace stejná, ne-li horší, protože prší. Voda bude v jezeru č. 6 východ přibývat a nebezpečí je zase před námi," doplnil Pernický.

Jednou z cest je podle něj i postupné vypouštění vody ze západní části jezera do řeky Bečvy, neboť koncentrace benzenu jsou v obou částí jezera pod hranicí detekce. "Nehrozí tak, že by do Bečvy cokoliv unikalo," míní Pernický. Inspekce s tím však zatím nepočítá. "Přepouštění vod ze západní části jezera do toku řeky Bečva zatím nebylo zahájeno, protože to není nezbytně nutné, v této části nádrže je zatím dostatečná retenční kapacita," řekla ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Inspekce na přečerpávání povrchové vody dohlížela, dělala kvůli tomu intenzivní každodenní monitoring kvality povrchových vod, a to v obou částech nádrže. "Koncentrace benzenu v nádrži jsou až na jeden odběrový bod dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti. I v tomto odběrovém bodu však koncentrace splňují limity pro povrchovou vodu," doplnila Loužecká.

Nákladní vlak převážející benzen vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s touto extrémně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen z nich začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle ČIŽP uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím. "Plná kapacita filtrů s aktivním uhlím bude využita až po odstranění volné fáze benzenu a bude dekontaminována veškerá čerpaná podzemní voda na předem stanovený limit odvozený analýzou rizika," doplnila Loužecká.

Z místa havárie do začátku července bylo podle odhadu sanační společnosti k likvidaci odvezeno přes 100 tun fáze benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.

