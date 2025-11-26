https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-zeleznic-dokoncila-opravu-trati-u-hustopeci-poskozene-pozarem-cisteren
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Správa železnic dokončila opravu trati u Hustopečí poškozené požárem cisteren

26.11.2025 18:48 | HUSTOPEČE (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Správa železnic (SŽ) dokončila opravu železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poničil mohutný požár cisternového vlaku s benzenem. Na dvoukolejné trati z Hranic do Valašského Meziříčí byl po požáru zastaven provoz vlaků, částečně ho SŽ obnovila v červnu po jedné koleji. Vlaky tam od té doby jezdily nižší rychlostí. Letní provizorní zprovoznění trati přišlo na 23 milionů, následná podzimní oprava stála 90 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Omezení provozu na trati skončí dnes v podvečer.
 
Nákladní vlak převážející 1020 tun benzenu vykolejil v Hustopečích 28. února. Většina cisteren se poškodila a benzen unikl do půdy. Následně se vzňal a hořel. Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení. Z místa hasiči odklidili havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen. Poté odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu.

"Od 1. října probíhaly ve stanici Hustopeče nad Bečvou definitivní opravy po letošní nehodě. Kromě výměny výhybek zahrnovaly i výměnu části kolejí, venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, především přestavníků výhybek, a také trakčního vedení," uvedl Gavenda. V první polovině příštího roku SŽ ještě přeloží drážní kabely mimo kontaminovanou oblast.

Při podzimní etapě oprav byla u Hustopečí nad Bečvou v provozu vždy jedna traťová kolej s příslušnou polovinou železniční stanice. Vlaky mohly třísetmetrovým úsekem projíždět bez zastavení maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu. "Významnější omezení dopravy práce přinesly až během posledních tří dnů, kdy bylo nutné v denní době vždy na několik hodin úplně přerušit provoz kvůli dokončování nového trakčního vedení," podotkl Gavenda.

V Hustopečích v závěru září skončil stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března. Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.

