Správa železnic dokončila opravu trati u Hustopečí poškozené požárem cisteren
"Od 1. října probíhaly ve stanici Hustopeče nad Bečvou definitivní opravy po letošní nehodě. Kromě výměny výhybek zahrnovaly i výměnu části kolejí, venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, především přestavníků výhybek, a také trakčního vedení," uvedl Gavenda. V první polovině příštího roku SŽ ještě přeloží drážní kabely mimo kontaminovanou oblast.
Při podzimní etapě oprav byla u Hustopečí nad Bečvou v provozu vždy jedna traťová kolej s příslušnou polovinou železniční stanice. Vlaky mohly třísetmetrovým úsekem projíždět bez zastavení maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu. "Významnější omezení dopravy práce přinesly až během posledních tří dnů, kdy bylo nutné v denní době vždy na několik hodin úplně přerušit provoz kvůli dokončování nového trakčního vedení," podotkl Gavenda.
V Hustopečích v závěru září skončil stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března. Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
