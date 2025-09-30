https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hustopecsti-rybari-povolili-rybolov-v-casti-jezera-c.6-blizko-nehody-s-benzenem
Hustopečští rybáři povolili rybolov v části jezera č. 6, blízko nehody s benzenem

30.9.2025 12:06 (ČTK)
Zdroj | HZS Olomouckého kraje
Místní rybářská organizace v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku povolila rybolov ve vymezené části jezera č. 6, které leží v těsné blízkosti únorové nehody vlaku s toxickým benzenem. Stalo se tak více než půl roku od ekologické havárie, která nemá v České republice obdoby. Podle rybářů není důvod dalšího trvání zákazu, ryby jsou podle rozborů čisté, řekl předseda místní organizace hustopečských rybářů Stanislav Pernický. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rybolov stále nedoporučuje, nicméně rozhodnutí o jeho povolení je podle inspekce plně v kompetenci místní organizace rybářského svazu.
 
Rozhodnutí rybářů padlo v neděli na mimořádném zasedání výboru místní organizace. "Výsledky odběru všech ryb, které jsme tam dělali třikrát, jsou bez jakéhokoliv benzenu, jde o naprosto čisté ryby, které přijímají potravu, jsou aktivní, útočí na nástrahu a dravci i na umělou nástrahu, takže to potvrzuje naše přesvědčení, že těm rybám nic není. Potvrdil to i rozbor státního veterinárního ústavu," uvedl Stanislav Pernický.

Organizace poukazuje i na na to, že 24. září skončil stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března. "Kdybychom nechali zákaz lovu, tak si 99 procent lidí řekne - tam něco stoprocentně smrdí, protože jestli je zrušen stav nebezpečí a přesto organizace nepovolí rybolov, tak asi není něco úplně v pořádku," doplnil předseda organizace.

Podle mluvčí ČIŽP Miriam Loužecké je rozhodnutí o zahájení rybolovu plně v kompetenci místní organizace rybářského svazu, inspekce však nedoporučuje rybolov zahajovat do doby, než výsledky monitoringu jednoznačně potvrdí bezpečnost konzumace rybího masa.

"Přestože při dvou kontrolních odlovech ryb nebyla v jejich hepatopankreatu zjištěna přítomnost benzenu, v tělese poloostrova u severní břehové linie nádrže č. 6 - východ přetrvává zbytkové znečištění. To je nyní postupně stabilizováno budováním bariéry v podobě injektáže koloidního aktivního uhlí. Po jejím dokončení je plánován další kontrolní odlov ryb," řekla ČTK Loužecká.

Podle Pernického je rybolov povolen v omezeném rozsahu a to pouze z jižní strany jezera od chat, z východní strany po přítok a ze západní strany od hráze mezi nádrží č. 6 východ a šestkou - západ, kde je malá pláž. Ze severní strany jezera, které leží v těsném sousedství ekologické havárie, rybolov povolen není. "V tom vymezeném prostoru nepředpokládáme, že by tam chodily stovky rybářů lovit - k chatám se totiž běžní rybáři nedostanou, tam chytají na svých pozemcích majitelé chat. A prostor na východě k přítoku a zmíněná pláž nepojme v žádném případě tolik rybářů, aby se tam se nějak houfovali," dodal Pernický.

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Ekologickou havárii na místě likviduje sanační firma. Podle jejích posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.

Alena Horáková
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
