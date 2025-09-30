Hustopečští rybáři povolili rybolov v části jezera č. 6, blízko nehody s benzenem
Organizace poukazuje i na na to, že 24. září skončil stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března. "Kdybychom nechali zákaz lovu, tak si 99 procent lidí řekne - tam něco stoprocentně smrdí, protože jestli je zrušen stav nebezpečí a přesto organizace nepovolí rybolov, tak asi není něco úplně v pořádku," doplnil předseda organizace.
Podle mluvčí ČIŽP Miriam Loužecké je rozhodnutí o zahájení rybolovu plně v kompetenci místní organizace rybářského svazu, inspekce však nedoporučuje rybolov zahajovat do doby, než výsledky monitoringu jednoznačně potvrdí bezpečnost konzumace rybího masa.
"Přestože při dvou kontrolních odlovech ryb nebyla v jejich hepatopankreatu zjištěna přítomnost benzenu, v tělese poloostrova u severní břehové linie nádrže č. 6 - východ přetrvává zbytkové znečištění. To je nyní postupně stabilizováno budováním bariéry v podobě injektáže koloidního aktivního uhlí. Po jejím dokončení je plánován další kontrolní odlov ryb," řekla ČTK Loužecká.
Podle Pernického je rybolov povolen v omezeném rozsahu a to pouze z jižní strany jezera od chat, z východní strany po přítok a ze západní strany od hráze mezi nádrží č. 6 východ a šestkou - západ, kde je malá pláž. Ze severní strany jezera, které leží v těsném sousedství ekologické havárie, rybolov povolen není. "V tom vymezeném prostoru nepředpokládáme, že by tam chodily stovky rybářů lovit - k chatám se totiž běžní rybáři nedostanou, tam chytají na svých pozemcích majitelé chat. A prostor na východě k přítoku a zmíněná pláž nepojme v žádném případě tolik rybářů, aby se tam se nějak houfovali," dodal Pernický.
Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Ekologickou havárii na místě likviduje sanační firma. Podle jejích posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
