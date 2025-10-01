https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sanaci-pozemku-poskozenych-havarii-u-hustopeci-prevezme-statni-podnik-diamo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Sanaci pozemků poškozených havárií u Hustopečí převezme státní podnik Diamo

1.10.2025 01:07 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Sanaci pozemků po únorové havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku převezme od 1. listopadu státní podnik Diamo. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) informoval, že Diamo zajistí dlouhodobou sanaci území. Podnik má jednat o vykoupení poničeného území o rozloze zhruba tři hektary, které je teď ohrazeno ocelovými stěnami. Česká inspekce životního prostředí bude v lokalitě působit až do ukončení celé sanace. Zaměří se zejména na expertní konzultace projektů dalších etap ozdravování a dozorovou činnost v lokalitě.
 
Práce bude financovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Stav nebezpečí, který umožňoval první fázi likvidace škod, skončil u Hustopečí 24. září. Nehoda se stala na konci února, stav nebezpečí vláda na žádost kraje pravidelně prodlužovala. Po zrušení opatření v oblasti stále platí řada omezení popsaných v obecně závazné vyhlášce.

Odstraňování následků havárie dosud zajišťovala Správa železnic, která si na realizaci prací objednala specializovanou sanační firmu. První etapa sanace, zaměřená na odstranění volné fáze benzenu z hladiny podzemní vody, skončí 31. října. Překlenovací období mezi první a následnou sanací chce stát využít k získání času pro výkup pozemků dotčených havárií a pro přípravu a realizaci veřejné zakázky pro druhou etapu sanace, která se zaměří na dosažení hodnot přípustného znečištění a na dlouhodobé využití dotčeného území. Cílem je, aby sanace pokračovala efektivně, hospodárně a s plnou ochranou životního prostředí i zdraví obyvatel, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

Díky příznivému vývoji likvidace ekologické havárie, kdy se podařilo stabilizovat situaci na poloostrově a kdy se už téměř přestal objevovat benzen na hladině podzemní vody, prodlužování stavu nebezpečí nedoporučila v srpnu Česká inspekce životního prostředí. Vyhlášení stavu nebezpečí umožnilo rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Další práce ovlivní přicházející chladnější počasí.

Do závěrečné fáze nyní v Hustopečích nad Bečvou vstupuje rekonstrukce poničené trati. "Od října do konce listopadu se vymění výhybky, části kolejí, venkovní prvky zabezpečovacího zařízení i trolejového vedení. Práce jsou přitom naplánovány tak, aby minimalizovaly dopady na provoz vlaků," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Pro dlouhodobé řízení rozsáhlých sanačních projektů podle něj nemá Správa železnic potřebné kapacity.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy, zasáhl i pozemky soukromých majitelů.

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila. Týden po nehodě informovala Drážní inspekce, že vlak jel v okamžiku nehody zhruba 95 kilometrů v hodině místo povolené čtyřicetikilometrové rychlosti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

