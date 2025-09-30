Hasiči po sedmi měsících ukončili zásah v Hustopečích nad Bečvou. Sanace zamořeného území pokračuje
Sedmiměsíční zásah byl podle mluvčí hasičů Lucie Balážové pro hasiče velmi náročný. "Jelikož zkušenosti s podobným typem zásahu chyběly jak u nás, tak i ve světě, musel sbor využít mnoha nových postupů a řešení. Náročná byla rovněž koordinace a řízení likvidačních prací v nebezpečném prostředí a s velkým počtem soukromých a státních subjektů," uvedla.
Po prvotním zásahu převzala řízení prací při zneškodňování havárie ČIŽP, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje s ní spolupracoval a koordinoval likvidační práce. Kvůli urychlení sanace území hejtman Olomouckého kraje vyhlásil a několikrát prodloužil stav nebezpečí, ukončen byl 24. září.
Vláda dnes schválila návrh ministerstva životního prostředí, aby řízení a zajišťování sanačních prací převzal od 1. listopadu státní podnik Diamo. V Hustopečích nyní zůstali pouze hasiči Správy železnic, připraveni jsou asistovat při sanaci. "V případě potřeby bude HZS Olomouckého kraje k dispozici. Při zhoršení situace, které by mohlo znamenat ohrožení osob, zdraví nebo životního prostředí, je nutné neprodleně kontaktovat tísňovou linku 112. Stejně tak jsme připraveni povolat jednotky či techniku, pokud budou třeba pro další plánování činností na místě nehody," uvedla Balážová.
Sanace půdy a podzemní vody v okolí havárie byla od 15. září dočasně přerušena, aby odborníci mohli ověřit množství zbytkového benzenu uvnitř i vně speciální stěny a prověřit hydrogeologické podmínky. "Vzhledem k tomu, že potřebné vzorky již byly odebrány, v sanačních pracích se od 24. září znovu pokračuje. Po vyhodnocení získaných dat bude zahájena příprava další etapy prací na lokalitě," uvedla ČIŽP. Hygienici minulý týden odebrali vzorky pitné vody ze tři veřejných vodovodů a čtyř studní v okolí místa nehody, ani v jednom nebyl detekován benzen či jeho deriváty toluen a xylen.
