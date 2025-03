První etapa celostátní akce 3x 30 dnů pro mokřady právě startuje Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Václav Bartuška / Václav Bartuška / ČSOP Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V sobotu 15. března 2025 startuje první etapa celostátní akce s názvem 3x 30 dnů pro mokřady, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Až do 13. dubna mohou děti s rodiči, prarodiči, kamarády, dětské skupiny či školní třídy nebo i dospělí vyrazit za mokřady ve svém okolí a pozorovat obojživelníky - žáby, čolky a možná i mloky. Výsledky pozorování zapíší do formuláře na webových stránkách nasemokrady.cz a po skončení etapy mohou vyhrát zajímavé ceny. Sdílet svá pozorování mohou také v nové facebookové skupině.„Obojživelníci jsou jednou ze skupin živočichů, kvůli kterým je potřeba chránit mokřady. Všichni naši obojživelníci jsou na seznamu ohrožených druhů a většinu z nich ohrožuje nejenom klimatická změna, ale i běžné aktivity lidí. I proto jsme tento rok vyhlásili Rokem obojživelníků," říká Petr Stýblo, ředitel Kanceláře ČSOP, a dodává: „Touto akcí chceme širokou veřejnost upozornit na to, že ochrana našich mokřadů je stále nedostatečná a rostlin a živočichů na ně vázaných ubývá. Jsme zvědaví na výsledky pozorování, kterými mohou lidé ke zmapování mokřadů a jejich potřebné ochraně přispět." „Mokřady patří mezi nejproduktivnější ekosystémy na světě, jsou zdrojem velké biologické rozmanitosti a také lidem poskytují nezastupitelné ekosystémové služby. I přes jejich význam se ukazuje, že rozloha mokřadů i jejich kvalita nadále klesají, a to ve většině regionů světa a s velkým přičiněním člověka. Vítáme každou takovou akci, navíc se zapojením široké veřejnosti, a proto jsme ji také podpořili v rámci Národního plánu obnovy," vzkazuje Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí. Pozorovatelé mohou využít mokřady v tom nejširším slova smyslu – tůně, rybníky, zaplavované nebo mokré louky, rákosiny, prameny, prameniště, lužní lesy, mrtvá ramena, úseky vodních toků, údolní nádrže, zatopené lomy, štěrkovny a pískovny, rašeliniště, slatiniště či jiné vodní a bažinné biotopy, nebo třeba i zahradní jezírka. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martina Kišelová / Martina Kišelová / ČSOP Čolek obecný Jaro tedy patří obojživelníkům. V termínu od 15. června do 14. července budou v hledáčku vážky a konečně třetí etapa, která proběhne na podzim od 15. září do 14. října, bude o vodních a mokřadních ptácích, jako jsou bahňáci, volavky či různé kachny. Zájemci se mohou zúčastnit všech etap nebo třeba jen jedné. Zároveň běží tři soutěže ČSOP s tematikou mokřadů – fotografická, literární a výtvarná. Akce 3x 30 dnů pro mokřady je součástí projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Je zaměřen na problematiku mokřadů v širokém slova smyslu v souvislosti s klimatickou změnou. Jeho cílem je přiblížit problematiku významu, ochrany a obnovy mokřadů co nejširšímu spektru veřejnosti. Zahrnuje celou škálu informačních a vzdělávacích aktivit – od nových webových stránek www.nasemokrady.cz, přes terénní exkurze, workshopy a přednášky i další osvětové aktivity v režii ekocenter ČSOP, nové praktické publikace, až po samotné ukázkové revitalizace dvou mokřadních lokalit. Více informací najdete na webových stránkách www.nasemokrady.cz a Facebooku nasemokrady. Zuzana Kučerová Autorka je pracovnice ČSOP.

