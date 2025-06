Nová technologie zavlažování oceněná Zlatým klasem už slouží na polích

Zdroj | CARC – Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu

Úspora času, vody i nákladů pro producenty zeleniny. Nová česká zavlažovací technologie už boduje na trhu. Inovativní zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí významně usnadňuje její usazení do půdy i vyjímání. Vyvinuli ho odborníci z Výzkumného ústavu zemědělské techniky ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod. Zařízení získalo prestižní cenu Zlatý klas na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.„Systém jsme primárně vyvinuli pro efektivní manipulaci s kapkovacími hadicemi používanými při pěstování širokořádkových plodin, zejména brambor. Unikátní technické řešení umožňuje díky nastavitelné výšce pracovních nástrojů přesné a rychlé zapravování hadic do optimální hloubky i pod povrch hrůbků přímo nad hlízy. To zajišťuje rovnoměrnou distribuci vody a minimalizuje její ztráty,“ vysvětluje inovaci Daniel Vejchar, vedoucí výzkumného týmu Zemědělská technika a technologie CARC.

Součástí zařízení je také mechanismus pro vyjímání hadic z půdy a jejich opětovné navíjení na zásobní cívku. „Tento systém je vybaven důmyslnou regulací, která automaticky přizpůsobuje navíjení podle pojezdové rychlosti a množství hadice na cívce,“ popisuje. Díky tomu je podle něj proces nejen efektivní, ale i šetrný k hadicím, což zvyšuje jejich životnost a opět snižuje provozní náklady zemědělců.

Díky snížení pracnosti a nákladovosti zavlažování pomáhá nové zařízení podle Mikuláše Madarase, ředitelw CARC, zlepšit konkurenceschopnost českých zemědělců, podporuje udržitelné hospodaření s vodními zdroji a přispívá k vyšším výnosům plodin. „Aby bylo možné plně využít potenciál této technologie v praxi, testování a optimalizace zařízení budou pokračovat ve spolupráci s výzkumnými institucemi i zemědělskými podniky,“ dodává.

Výzkumný ústav zemědělské techniky je od 1. ledna 2025 součástí CARC (Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.) jako Odbor zemědělské techniky. Vývoj zařízení finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství. Inovativní závlahové řešení je chráněné českým patentem.

Zásadní posun v uplatnění a dostupnosti této technologie pro široké spektrum zemědělců přineslo spojení výzkumníků s firmou N.O.P.O.Z.M. s.r.o. Ta v roce 2020 podepsala licenční smlouvu a v současnosti je jediným výrobním podnikem v ČR, který nabízí toto kompletní strojové vybavení vlastní konstrukce pro manipulaci s kapkovou závlahou. Ta cíleně dávkuje vodu přímo ke kořenům rostlin, což je zásadní výhoda v podmínkách měnícího se klimatu a častějšího výskytu sucha.

Zdroj | CARC – Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu Vytahování závlahového systému z půdy.

Ve spolupráci s N.O.P.O.Z.M. i nadále pokračuje vývoj a testování prototypů, které umožňují přizpůsobit stroje konkrétním potřebám zemědělců. Dosud se vyrobilo a testovalo několik variant zařízení, včetně zařízení pro aplikaci hadic do středové brázdy brambor se záběrem dvou řádků a možností rozšíření až na tři řádky. A také mechanismus pro pokládku hadic do vrcholu hrůbků, který je vybavený formovačem hrůbků a uzpůsobený pro tvorbu důlků ve středové brázdě.

„Testovali jsme na cibuli rovněž prototyp, který umožňuje efektivně vyjmout a navinout hadice zpět na cívku hned z šesti řádků současně a ze dvou řádků i v obtížných podmínkách, například na upěchovaných, jílovitých nebo mokrých půdách. Odzkoušeli jsme to při sklizni salátu,“ popisuje Daniel Vejchar.

