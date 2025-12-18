https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-bruselu-protestuji-tisice-zemedelcu-proti-zemedelske-politice-eu
V Bruselu protestovaly tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU

18.12.2025 13:08 | BRUSEL (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | yaakovberg@gmail.com / Depositphotos
Tisíce farmářů dnes v Bruselu protestovaly proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě, informovala agentura AFP. Do protestů se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.
 
"Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony," řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky (SZP): důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP.

"Lidé mají dost norem a omezení," prohlásil Antoine Delefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko "nekalé soutěže" ze strany jihoamerických zemí sdružených v uskupení Mercosur.

Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU.

Během dopoledne se desítky traktorů pokoušely projet do belgického hlavního města, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie dnes kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.

Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer; hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca očekává nejméně 10.000 demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
