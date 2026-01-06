HN: Náměstky na ministerstvu zemědělství budou Špalková a Černý
6.1.2026 21:42 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Černý v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách za Úsvit přímé demokracie. V letech 2021 až 2025 byl poslancem SPD a členem zemědělského výboru Sněmovny. Jako poslanec vystupoval především proti evropské regulaci v zemědělství, zeleným opatřením a dalšímu zpřísňování zákona o významné tržní síle, který upravuje vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. Černý je dlouholetým kladenským zastupitelem a v minulosti tam byl primátorovým náměstkem. Vedle politiky je spojen s podnikáním v oblasti služeb a pohostinství, především se společností SORESTO, která je zapsaná na virtuální adrese v Praze, uvedly HN.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk