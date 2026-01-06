https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hn-namestky-na-ministerstvu-zemedelstvi-budou-spalkova-a-cerny
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

HN: Náměstky na ministerstvu zemědělství budou Špalková a Černý

6.1.2026 21:42 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) jmenoval dva nové náměstky. Evropskou agendu a jednání o nové společné zemědělské politice bude mít na starosti Jaroslava Špalková, která už na ministerstvu v minulosti jako náměstkyně působila. Nominovali ji Motoristé. Vztahy s Poslaneckou sněmovnou bude jako náměstek zastávat bývalý poslanec Oldřich Černý, který v loňských podzimních volbách neobhájil poslanecký mandát. Do funkce na ministerstvu jej navrhlo SPD. S odkazem na ministra o tom dnes informoval web Hospodářských novin (HN).
 
Špalková na ministerstvu působila už v letech 2001 až 2016 a podílela se na vyjednáváních o nastavení zemědělských dotací v Evropské unii. Funkci náměstkyně zastávala od roku 2012 za tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla (ODS). Ve vedení ministerstva pak zůstala i za ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v tehdejší Sobotkově vládě. Později působila na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Černý v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách za Úsvit přímé demokracie. V letech 2021 až 2025 byl poslancem SPD a členem zemědělského výboru Sněmovny. Jako poslanec vystupoval především proti evropské regulaci v zemědělství, zeleným opatřením a dalšímu zpřísňování zákona o významné tržní síle, který upravuje vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. Černý je dlouholetým kladenským zastupitelem a v minulosti tam byl primátorovým náměstkem. Vedle politiky je spojen s podnikáním v oblasti služeb a pohostinství, především se společností SORESTO, která je zapsaná na virtuální adrese v Praze, uvedly HN.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Slovenská vlajka. Foto: Jan Geier Wikipedia Commons Slovensko chce úpravy v navrhované reformě zemědělské politiky EU Stádo krav v zimě Foto: Stijn Nieuwendijk Flickr Zákon nově umožňuje vznik rodinných zemědělských hospodářství Farmář Foto: Cristian Zamfir Shutterstock. Budoucnost české krajiny: Kdo ji bude obhospodařovat za dvacet let?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist