Slovensko chce úpravy v navrhované reformě zemědělské politiky EU
Slovenský ministr zemědělství podpořil zástupce farmářů také v názoru, že nemá být stanoven povinný maximální limit dotací pro velké farmy. Chce, aby potravináři a vinohradníci nadále mohli čerpat peníze ze stávajícího systému podpory zemědělců.
"Slovensko, Česko a několika dalších zemí má zemědělský sektor založen na velkých farmách. Pro nás je podstatné zachovat dobrovolnost stropování přímých plateb. Zemědělci nemohou být sankcionováni za to, že zde máme velké farmy," řekl Takáč.
Některé chystané změny, jako například slučování společné zemědělské politiky s dalšími programy do jednoho univerzálního fondu by Bratislava podle Takáče naopak podpořila. Dodal, že o změnách ve společné zemědělské politice budou ministři zemědělství členských zemí EU jednat ve středu.
Zástupci Slovenské zemědělské a potravinářské komory postoj Takáče uvítali. Slovenští zemědělci se loni v prosinci zúčastnili v Bruselu protestu tisícovek farmářů proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur.
Ve věci dovozu zemědělských komodit do EU ze třetích zemí se Takáč vyslovil mimo jiné za vytvoření mechanismů ochrany pro farmáře. Obhajoval také stávající slovenský zákaz dovozu zemědělských komodit z Ukrajiny.
Současná vláda premiéra Roberta Fica v roce 2023 původní slovenský zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny rozšířila o dalších deset druhů zboží. Restrikce se vztahují například na pšenici, kukuřici, med, řepku, slunečnici či cukr. Evropská komise už dříve uvedla, že zákazy dodávek ukrajinských potravinářských výrobků zavedené Maďarskem, Polskem a Slovenskem nejsou opodstatněné, a to kvůli aktualizované dohodě o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou.
reklama