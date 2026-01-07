https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pestitele-v-usteckem-kraji-mrazy-vitaji-chovatelum-prinaseji-vyssi-naklady
Pěstitelé v Ústeckém kraji mrazy vítají, chovatelům přinášejí vyšší náklady

7.1.2026 14:07 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | liz west / Flickr
Pěstitelé v Ústeckém kraji mrazy vítají, protože ničí škůdce i patogeny. ČTK to sdělil předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje Otakar Šašek. Naopak pro chovatele minusové teploty znamenají vyšší náklady spojené s ohříváním vodovodních systémů, které napájejí skot. Agrokomplex Ohře na Litoměřicku s 1500 kusy skotu se potýká také s úhynem telat a poklesem dojivosti. ČTK to dnes za společnost řekl Jiří Johanovský.
 
"Dá se předpokládat, že to zahubí spoustu škůdců. Máme poměrně velké problémy s hrabošem. Tomu by to určitě prospívat nemělo," řekl Šašek k pozitivním dopadům nízkých teplot v zemědělství. Mrazy by pak mohly mít kladný vliv také na některé choroby, které postihují ovocné stromy. Nízké teploty ničí i patogenní organismy v půdě.

Zemědělci také počítají s tím, že mráz částečně nahradí práci techniky. Silné mrazy na polích, která zůstala po podzimní orbě přes zimu nezarovnaná, přirozeně rozruší půdu. Očekávají, že na jaře bude půda kypřejší a lépe připravená k setí.

Pěstitelé teď vyhlížejí srážky, na které zima dosud bohatá příliš nebyla. Pomohl by jim sníh či déšť. "Dá se říct, že asi většina prací, které měly být hotové před zámrazem, hotové jsou. Údajně by mělo být v České republice asi 100 hektarů nesklizené cukrovky, takže tam zřejmě bude problém," uvedl Šašek s tím, že bulvám řepy mráz škodí.

Mrazy působí problémy chovatelům skotu. V dojírnách zamrzá voda v napajedlech. Agrokomplex Ohře proto musí vodovodní systém nahřívat. Měsíční náklady tak stoupnou o několik tisíc korun. "Všechno se podepíše na konečných cenách," podotkl Johanovský.

Dojné krávy, kterých má společnost zhruba 500, jsou kvůli mrazům ve stresu a jejich dojivost klesla asi o 2000 litrů denně. Zvířata musí část energie, kterou by jinak využila na tvorbu mléka, vynakládat na udržení tělesné teploty. Podobný pokles produkce zemědělci zaznamenávají i v letních vedrech, kdy se skot naopak přehřívá.

Telatům hrozí po oddělení od matek v mrazivém počasí úhyn. "Ztráty jsou," řekl Johanovský. Mláďata se musejí přizpůsobit nižším teplotám v ustájení. Přestože se zemědělci snaží ubikace vytápět, zcela se ztrátám nevyhnuli.

V posledních dnech se teploty v Ústeckém kraji drží pod bodem mrazu a podle meteorologů ještě vydrží. V noci na čtvrtek očekávají pokles teplot až k minus 16 stupňům.

