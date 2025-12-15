https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-vidi-jako-prioritu-upravu-zemedelskeho-rozpoctu-ma-ho-za-podhodnoceny
Šebestyán vidí jako prioritu úpravu zemědělského rozpočtu, má ho za podhodnocený

15.12.2025 20:08 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) považuje za svou prioritu úpravu rozpočtu ministerstva, považuje ho za podhodnocený. Chce také řešit cenovou dostupnost potravin a zasadit se o snížení byrokracie, řekl novinářům po uvedení do úřadu. Neupřesnil, jak se postaví k pozastavení dotací holdingu Agrofert, jehož vlastníkem je premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj to bude na rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
 
V letošním rozpočtu je pro ministerstvo zemědělství (MZe) vyčleněno 59 miliard korun. Návrh rozpočtu na příští rok, který zpracovala předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS) a Sněmovna ho odmítla, počítal s 55 miliardami korun. Šebestyán upozornil na to, že dlouhodobě rozpočtové prostředky ministerstva klesají, a to zejména v reálném vyjádření. "Musíme se podívat na to, proč nedošlo k reakci rozpočtu na inflaci, která tu byla," řekl. O novém návrhu rozpočtu bude vláda jednat v úterý.

Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na začátku prosince Šebestyán naznačil, že v rozpočtu MZe na příští rok chybí více peněz než sedm miliard korun, o kterých hovořila nová ministryně financí Alena Schillerová (ANO). "Já si myslím, že to číslo je hodně korektní, těch sedm miliard," uvedl. Letos bude konečný rozpočet MZe po zahrnutí dalších výdajů činit asi 70 miliard korun, řekl tehdy Šebestyán.

Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes ČTK řekl, že v rozpočtu MZe na příští rok chybí přibližně 13 miliard korun. "Jedná se zejména o povinné výdaje na kofinancování evropských prostředků v objemu sedm až osm miliard korun a další zhruba tři miliardy korun na ostatní nezbytné výdaje. Zároveň sektor zatěžuje přibližně třímiliardový dluh přenesený z roku 2025, kdy chyběly prostředky na kofinancování podpory pro znevýhodněné oblasti, lesní a vodní hospodářství," dodal Doležal.

Jako další priority ministr označil zvyšování konkurenceschopnosti českých zemědělců a zajištění cenově dostupných potravin. Chce se zasadit o snížení byrokracie, a to i na celoevropské úrovni. Zároveň chce v EU jednat o tom, aby se v příštím rozpočtovém období nekrátily peníze určené na společnou zemědělskou politiku.

Šebestyán také řekl, že od bývalého ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) dostal obsáhlou složku materiálů ohledně Babišova střetu zájmů, kvůli němuž stát pozastavil po jmenování nového premiéra vyplácení dotací holdingu Agrofert. Zároveň upozornil, že toto rozhodnutí učinil SZIF. "Budu si přát po panu generálním řediteli (SZIF), aby mě o tom informoval," řekl Šebestyán.

Výborný novinářům řekl, že se svým nástupcem o problému dotací pro Agrofert mluvil a že nový ministr problematice střetu zájmů rozumí. Podle něj Šebestyán považuje za logické, aby byly dotace pozastaveny do doby, než Babiš střet zájmů vyřeší. Premiér už dříve uvedl, že hodlá holding převést do slepého fondu, po jeho smrti Agrofert získají Babišovy děti.

Podmínkou pro nižší ceny potravin je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy široká konkurence. "V Česku ceny neurčují obchodní řetězce s nízkými maržemi, ale silní čeští velkopotravináři, kteří nemají konkurenci. Pokud ministerstvo zemědělství nezačne podporovat větší pestrost nabídky, neomezí dusivou byrokracii a hlavně nezmění dotační politiku tak, aby podmínkou dotací byly nižší ceny a vyšší kvalita, ceny potravin klesat v Česku nezačnou," řekl dnes ČTK Prouza.

Zatímco Agrární komora a Zemědělský svaz vstup Šebestyána do úřadu už dříve podpořily, Asociace soukromého zemědělství (ASZ), která zastupuje rodinné farmy, ho za vhodného ministra s ohledem na jeho spojení s velkými zemědělskými podniky nepovažuje. "Těžko si lze představit větší popření oprávněných zájmů zemědělců než aktivní nominaci Martina Šebestyána do role představitele resortu zemědělství," řekl dříve předseda ASZ Jaroslav Šebek.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

