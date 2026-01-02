Zákon nově umožňuje vznik rodinných zemědělských hospodářství
Do dvou let od účinnosti novely o zemědělství by mohlo v Česku být podle odhadu autorů tohoto návrhu z řad poslanců kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství. Do budoucna by počet zemědělských subjektů s tímto postavením mohl podle nich i růst. "Záležet ovšem bude především na tom, jaké možnosti status rodinného zemědělství svým nositelům přinese," podotkli v důvodové zprávě.
Novela stanoví, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti. Chovatelům zvířat i řad členů rodinných farem by měla usnadnit práci novinka z veterinárního zákona, podle níž bude pro základní chovatelské zákroky stačit dvouletá praxe s chovem.
Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství bude žadatelům udělovat podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. Rodinná farma bude muset být mikropodnikem, tedy zaměstnávat nejvýše deset pracovníků a nepřesáhnout roční obrat dva miliony eur (asi 53,2 milionu Kč).
