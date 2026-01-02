https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zakon-nove-umoznuje-vznik-rodinnych-zemedelskych-hospodarstvi
Zákon nově umožňuje vznik rodinných zemědělských hospodářství

2.1.2026 01:05 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stijn Nieuwendijk / Flickr.com
V tuzemsku budou moci od tohoto roku vznikat rodinná zemědělská hospodářství. Jejich podmínky vzniku a fungování upravuje zákon, který vstoupil 1. ledna v účinnost. Stanoví hlavně podmínky pro získání postavení rodinné farmy, zavádí jejich evidenci a upravuje i jejich zánik. Podle ministerstva zemědělství posílí rodinné farmy stabilitu venkova i domácí produkci potravin.
 
"Rodinné zemědělské hospodářství je v zákoně definováno jako podnik řízený členy jedné rodiny, kteří vlastní, provozují a spravují zemědělskou farmu na výměře stanovené vyhláškou. Ta by měla jako maximální rozlohu určit pravděpodobně 1000 hektarů," uvedlo již dříve ministerstvo zemědělství.

Do dvou let od účinnosti novely o zemědělství by mohlo v Česku být podle odhadu autorů tohoto návrhu z řad poslanců kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství. Do budoucna by počet zemědělských subjektů s tímto postavením mohl podle nich i růst. "Záležet ovšem bude především na tom, jaké možnosti status rodinného zemědělství svým nositelům přinese," podotkli v důvodové zprávě.

Novela stanoví, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti. Chovatelům zvířat i řad členů rodinných farem by měla usnadnit práci novinka z veterinárního zákona, podle níž bude pro základní chovatelské zákroky stačit dvouletá praxe s chovem.

Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství bude žadatelům udělovat podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. Rodinná farma bude muset být mikropodnikem, tedy zaměstnávat nejvýše deset pracovníků a nepřesáhnout roční obrat dva miliony eur (asi 53,2 milionu Kč).

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
