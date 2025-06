Jiří Svoboda: Hlubinné úložiště a pochybný argument čistého stolu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | COVRA Povrchové sklady COVRA, Vlissingen, Nizozemí.

Budování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren je vážným tématem hlavně pro občany žijící v okolí čtyř vytipovaných lokalit. Údajně musíme toto úložiště vybudovat do roku 2050, jinak od EU nedostaneme požehnání pro další rozvoj jaderné energetiky. Dokumenty týkající požehnání ale nejsou jasně formulovány a pořád je tu alternativní možnost, že bude vhodnější vyhořelé palivo přepracovat a znovu v reaktorech využít.Dnes je již jasné, že ČR bude provozovat jaderné elektrárny dalších asi 80 let a čerstvé vyhořelé palivo bude muset být na dalších 50 let ukládáno do meziskladů. Tam asi tisíckrát sníží svou radioaktivitu a až pak ho lze uložit do hlubinného úložiště. V levných nadzemních meziskladech může vyhořelé palivo bez problémů zůstat ještě dalších 100 let, protože období vysoké radioaktivity, na něž jsou ocelové kontejnery pro jejich skladování bezpečně dimenzovány, již má za sebou.

Co získáme vybudováním hlubinného úložiště v roce 2050? Jenom to, že všechny stotunové ocelové kontejnery (každý za 2.5 milionů EUR) s tloušťkou stěny přes 40 cm s bezpečně uloženým vyhořelým palivem budou po 50 letech otevřeny, jejich obsah přeskládán do jiných, jistě ne levných, kontejnerů pro trvalé uložení a ty odváženy do hlubinného úložiště. Vlastní budování i provoz hlubinného úložiště bude spojeno s ekologickými škodami a omezeními (proto ho místní lidé nechtějí) a bude stát podle cen z roku 2024 275,5 miliard Kč z průběžně spořeného jaderného účtu. Jedno bezpečné uložení bude komplikovaně a draze nahrazeno jiným bezpečným uložením.

Častým argumentem pro vybudování hlubinného úložiště do roku 2050 je, že našim vnukům chceme předat čistý stůl nezatížený jádrem. Zde můžeme polemizovat, jak moc jaderná energetika přispěla ke „znečištění“ stolu a zda naopak nezabránila jinému, mnohem horšímu znečištění. Jedno je však jisté. Dokud budeme jádro využívat, bude stůl „znečišťován“ a vybudování hlubinného úložiště toto znečištění nezmenší, nýbrž spíše zhorší. Opravdu chceme rožek špinavého stolu usilovně cídit chemickými prostředky a ty vylévat do potoka?

Jak z toho vybruslit? Za sto let budou k dispozici nové poznatky a technologie a budeme moci mnohem kvalifikovaněji rozhodnout, jak s vyhořelým palivem naložit. Zda ho přepracovat nebo trvale uložit u nás či jinde. Je jistě dobré mít vytipovanou jednu hlavní a jednu záložní lokalitu pro hlubinné úložiště a mít spolehlivé podklady k jeho proveditelnosti. Postavit tam hlubinné úložiště do roku 2050 je ale nezodpovědné plýtvání penězi i hazardem s přírodou a důvěrou lidí. O jeho případné realizaci je mnohem správnější rozhodnout až za sto let. Jakékoliv nebezpečí z prodlení nehrozí. O tomto by měli začít naši zástupci v Bruselu vyjednávat.

Stůl je možné vyčistit až po definitivním odstoupení od jádra. Proto je argument čistého stolu ve prospěch vybudování hlubinného úložiště do roku 2050 pochybný. Pokud si to přiznáme, bude mnohem těžší maskovat zálusk na stovky miliard Kč z jaderného účtu.

