Průzkum: Češi klimatické změny vnímají, za šetrnější zdroje ale připlácet nechtějí

13.8.2025 01:11 | PRAHA (ČTK)
Češi výrazně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, ale jen pokud by nestála víc než ta běžná.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Většina Čechů vnímá negativní dopady klimatických změn, za šetrnější zdroje energie však připlácet nechce. Omezit svůj komfort či platit více za udržitelnější produkty je ochotno 12 procent z nich. Jakékoliv klimatické změny naopak zcela odmítá asi šest procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro společnost E.ON, kterou zástupci obou firem představili novinářům.
 
Negativní dopady klimatických změn pociťuje podle průzkumu E.ON Barometr udržitelnosti, jehož se zúčastnilo 1557 respondentů, až 65 procent lidí v Česku. Třetina z nich navíc očekává značné zhoršení v příští dekádě, ať už v podobě extrémního počasí, vyšších cen energií a vody nebo v úbytku biologické rozmanitosti. I proto velká část Čechů podporuje výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Například rozvoj větrné energetiky podpořilo 80 procent respondentů, přes 68 procent se vyslovilo také pro jadernou energii. Naopak pro setrvání u klasických zdrojů jako uhlí a plyn je podle průzkumu pětina lidí.

Průzkum ale podle tvůrců zároveň zjistil silný rozpor mezi obavami z budoucnosti a ochotou něco změnit. Výrazné omezení svého komfortu nebo vyšší platby připouští 12 procent lidí.

"Češi výrazně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, ale jen pokud by nestála víc než ta běžná. Proti plynu je 28 procent a proti uhlí se vyslovilo 45 procent respondentů. To ukazuje, že jako národ nejsme k ekologii a udržitelnosti tak skeptičtí, jak to někdy vypadá," řekl jednatel společnosti E.ON Česká republika Tomáš Bělohoubek.

Podpora udržitelnosti se podle průzkumu promítá i do osobního života lidí. Celkem 84 procent dotázaných deklarovalo, že chce nebo se snaží žít udržitelně. Zároveň však 56 procent z nich přiznalo, že se kvůli tomu nechce nijak omezovat, a dalším 16 procentům to v praxi nevyhovuje.

Většina Čechů tak podle šetření volí hlavně jednoduchá opatření jako zhasínání světel, snižování teploty topení nebo úplné vypíná spotřebiče. Část lidí ale také investovala, nebo to plánuje, do náročnějších kroků v čele se zateplením domu, nebo výměny oken.

Při ochraně biodiverzity pak většina lidí považuje za nejefektivnější sázení stromů, podporu udržitelného zemědělství a minimalizaci tvorby odpadu a spotřebovaných věcí. Udržitelné produkty, včetně obnovitelných zdrojů, upřednostňuje 15 procent obyvatel.

Průzkum se zaměřil také na povědomí Čechů o energetické transformaci, tedy o postupném přechodu od fosilních paliv k výrobě z obnovitelných a nízkoemisních zdrojů. Alespoň základní povědomí o transformaci má kolem 44 procent lidí, co ale tato změna obnáší konkrétně, ví jen každý dvanáctý.

Online diskuse

Všechny komentáře (23)
RV

Richard Vacek

13.8.2025 06:01
Klimatická změna nemůže za vysoké ceny energií - za to může energetická politika EU a Česka. Tam se mnohdy právě pod záminkou boje proti klimatu přijámají pravidla vedoucí k drahotě.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

13.8.2025 07:03 Reaguje na Richard Vacek
EU k zajištění své činnosti a politiky, zoufale potřebuje peníze. Proto se přijímají opatření, které krom stanovených příspěvků od členských států, mají být jejich dalšími zdroji. Cla, povolenky, pokuty, sankce...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.8.2025 09:08 Reaguje na Tonda Selektoda
daně, ano, už nám Brusel nařizuje i daně...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2025 18:10 Reaguje na Richard Vacek
No, právě. Česko má nejmenší podíl OZE v energetickém mixu a proto má skoro nejdražší elektřinu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.8.2025 18:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Troll Hanzl v akci.
Tak se opět zeptám. Jak nám OZE zlevní elektřinu, když např aukce za VtE dosahují až 3500 Kč / MWh?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.8.2025 19:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel my se vezeme s OZE Německem. Jinak totiž máme téměř stejné (levné) zdroje, jako jsme měli tehdy, když energie stály čtvrtinu.
Odpovědět
pk

pepa knotek

13.8.2025 08:15
To je mi zase průzkum - 80% by podpořilo rozvoj větrné energetiky, tak mi ukažte toho, kdo chce mít za humny ten větrník. U nás v okolí nikdo.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.8.2025 09:11 Reaguje na pepa knotek
zelená propaganda si potřebuje přihřát polívku... chtěl bych vidět toho vola, který je proti plynu, když je o 90% čistší než uhlí...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2025 18:13 Reaguje na pepa knotek
Za humny je jako co? Když se podíváte na naši krajinu prodrátovanou a zhyzděnou tisíci sloupy VN i VVN, tak to je báječné? Ptal se někdo vás, jesli sloupy postaví hned na hranici vašeho pozemku a dráty půjdou přes něj? Tohle by si větřák nedovolil.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.8.2025 19:15 Reaguje na pepa knotek
Lidé z měst jako Hanzl chtějí lidem z vesnic nacpat mezi domy
větrníky, ale proč se nestavějí ve městech, když nevadí? V
Brně na Špilberku a v Praze na Hradčanech by ty větrníky měly
větru až až pro ty nadšence do OZE z měst.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2025 07:22 Reaguje na Břetislav Machaček
"Praxe v ČR – většina projektů počítá s odstupem minimálně kolem 500–700 m od nejbližší obytné zástavby, u větších turbín i více než 1 km." zdroj AI
Odpovědět
va

vaber

13.8.2025 08:39
Jaké ty šetrnější zdroje jsou? Sluneční nebo vítr, ty nemohou zcela nhradit klasické zdroje a všichni víme ,že solárů už máme až moc a vítr u nás málo fouká. Pálení biomasy nebo výroba bioplynu, je ekologický podvod a jde jen o dotace na takové experimenty.
Odpovědět

Radek Čuda

13.8.2025 10:49
No, u nemalé části naší populace to není o tom, že by si připlatit nechtěli, ale prostě si to nemohou dovolit. Pokud cca 1/3 populace žije stylem "z ruky do huby", tj. nemá větší rezervu než je jejich měsíční příjem, tak těžko čekat, že si mohou dovolit něco připlácet.

Takže ty otázky by měly být min dvě, aby to mělo aspoň nějakou vypovídací schopnost. Ale zase co od podobných výzkumů čekat, že?
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

13.8.2025 10:57
Na tom zeleném strašení někdo dobře vydělává. Já jsem starobní důchodce a bydlím ve staré chalupě, kde topím dřevem v kamnech. To znamená ho během léta nadělat. Využil jsem dotace, nechal si vyměnit část oken, zateplit stropy a udělat ohřev vody sluncem. Na té akci bylo vidět, jak se firmy snažily šponovat ceny, aby nejen dotace spotřebovaly, ale abych i doplácel. Např. ohřev fototermický ohřev vody vyšel na 100 000. Při dotaci 90 000. Fotoelektrický by byl za těch 90 000. Ale už tehdy byl nabízen tentýž systém za max. 70 000, a to ještě navíc i s baterií. Bojler, který firma nainstalovala je od tradiční firmy Mora, leč funguje i jako topné těleso - má špatnou izolaci. Kdybych ho měl mít na elektřinu, tak bych se nedoplatil. A je jasné, že nejprve by bylo třeba chalupu zásadně rekonstruovat.
A i to je důsledkem toho zeleného bláznění a nelítostné konkurence, že se musí šetřit ať to stojí co to stojí. Horší jak za socialismu.
Mám staré auto. Ve vlastním zájmu se snažím o jeho dobrou údržbu. Jenže Eu i naše vláda dělá vše pro to, aby stará auta byla vyřazena a lidé byli přinuceni kupovat si elektra. Byť už dopředu je jasné, že to s nimi dopadne stejně jako s dřívějšími akcemi a dotacemi na podporu čehokoliv. Kdysi topné nafty, pak elektřiny, plynu, ba i speciálních kotlů na uhlí, teď na soláry a e-auta. A vždy se při tom proplýtvá hafo peněz i surovin. A vyprodukuje se více odpadů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.8.2025 18:00 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Je to tak, celá táto agenda je hlavne o peniazoch a o tom, kam sa tie peniaze presmerujú. Jednotlivec, ktorý sa správa zodpovedne – kúri drevom v kachliach, stará sa o svoje staré auto, atď. – proste nie je pre klimatickú agendu zaujímavý.
Preto sa ani toľko nepodporuje vlaková doprava, aj keď ide o obrovský, efektívny elektromobil, ktorý nepotrebuje batérie. Namiesto toho sa financie a dotácie presúvajú na podporu elektromobilov pre individuálnu dopravu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.8.2025 10:57
Obyvatelé zemí Koruny české,
hlavně nechtějí připlácet solárním baronům,
klimatickým změnám se přizpůsobí tak, jak bude potřeba a jak to dovedli předkové !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2025 18:29 Reaguje na smějící se bestie
Fakt? Kdy se naši předkové přizpůsobovali teplotám kolem +50°C? V době, kdy žili v jeskyních?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

14.8.2025 05:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Když bude venku někdy +50°C, tak nepolezete z baráku, ale počkáte si na večer, nebo na ráno. Úplně stejně to děláte když je venky vichřice nebo krupobití.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2025 07:18 Reaguje na Richard Vacek
Já jsem v důchodu, tak můžu. Ale zelená krajina (nejen lidé pracující venku) to jaksi nemůžou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2025 18:31 Reaguje na smějící se bestie
Solárním baronům už dávno platíme jak morovatí, od té doby, co si socani a komáři spáchali ten příšerný solárnáí tunel (2005). A tím, že si je zase zvolíme, bude to ještě lepší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.8.2025 11:05
Problém je, že i když lidé v ČR budou platit za dekarbonizaci jak mourovatí, na klimatu se to nijak neprojeví. Proto je volba většiny lidí jasná. Takto se postupně začne chovat drtivá většina lidí na světě. Pokud se klima nezačne řešit účinným globálním tržním nástrojem, není šance.

I ti lidé podporující/provozující OZE (typu pan Hanzl) s tím vlastně souhlasí hlavně proto, že z toho profitují na úkor ostatních (tak je systém podpory nastaven a ti lidé to nechtějí vidět).
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.8.2025 17:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Kdo chce bojovat s klimatem, ať bojuje. Ale za svoje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2025 18:16 Reaguje na Richard Vacek
Ať si bojuje za své a hlavně: aby nemusel platit globální uhlíkovou daň!
Odpovědět

