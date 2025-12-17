Mezi významnými zdroji emisí ve Španělsku budou letos i lesní požáry
17.12.2025 12:16 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Adriaan Bloem / Flickr
Podle odhadů systému EFFIS tak letos výrazně vzrostou i emise oxidu uhličitého, které způsobily požáry v zemi. Letos by jejich objem měl činit 19 milionů tun CO2, což je zhruba sedm procent všech španělských emisí za rok 2024. Emise z lesních požárů tak budou zřejmě dvojnásobné ve srovnání s objemem oxidu uhličitého vypuštěného ropným průmyslem a pětinásobné ve srovnání s národní leteckou dopravou. Objem odhadovaný EFFIS také představuje zhruba pětinu všech emisí CO2, které vypustila Česká republika v roce 2023.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk