Mezi významnými zdroji emisí ve Španělsku budou letos i lesní požáry

17.12.2025 12:16 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Adriaan Bloem / Flickr
Mezi významnými zdroji emisí oxidu uhličitého budou letos ve Španělsku i lesní požáry. Píše to deník El País. Odvolává se přitom na unijní systém EFFIS, který odhaduje letošní objem emisí z lesních požárů ve Španělsku na 19 milionů tun oxidu uhličitého. To je více než například emise z letecké dopravy v této zemi v loňském roce.
 
Španělsko letos v srpnu zasáhly ničivé požáry na severu země. Právě na tyto požáry připadá drtivá většina zhruba 3931 kilometrů čtverečních půdy zničené ohněm v jihoevropském státě. To je přibližně 0,8 procenta celé rozlohy Španělska. Údaj je zhruba pětkrát vyšší než dlouhodobý průměr za roky 2006 až 2024.

Podle odhadů systému EFFIS tak letos výrazně vzrostou i emise oxidu uhličitého, které způsobily požáry v zemi. Letos by jejich objem měl činit 19 milionů tun CO2, což je zhruba sedm procent všech španělských emisí za rok 2024. Emise z lesních požárů tak budou zřejmě dvojnásobné ve srovnání s objemem oxidu uhličitého vypuštěného ropným průmyslem a pětinásobné ve srovnání s národní leteckou dopravou. Objem odhadovaný EFFIS také představuje zhruba pětinu všech emisí CO2, které vypustila Česká republika v roce 2023.

