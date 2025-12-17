EU chce vybírat uhlíkovou daň u více druhů dováženého zboží s vysokými emisemi
17.12.2025 19:40 (ČTK)
panel pračky
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | r4n / Flickr.com
Úřadující prezident koalice Business for CBAM Leon de Graaf plány EU vítá. Podle tohoto sdružení společností a průmyslových skupin se totiž plány zaměřují na "produkty, které čelí nejvyššímu riziku úniku uhlíku."
Hoekstra podle agentury Reuters uvedl, že z mechanismu CBAM by mohla být vyňata Británie. Dodal, ale, že to bude možné až poté, co bude britský trh s uhlíkem propojen s trhem EU.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
ad
17.12.2025 20:02
To vypadá jako dobrý způsob jak prodražit život v EU. Na druhou stranu nesmí dojít ke zvýhodňování mimoevropských firem importujících do EU a toto asi pomůže.Odpovědět
Škoda že EU podobnou snahu nenapíná do debyrokratizace místního podnikatelského prostředí, což by pomohlo zmírnit nekonkurenceschopnost evropských firem, díky které všichni chudneme čím dál víc a čím dál více se i zadlužujeme.
Škoda že EU podobnou snahu nenapíná do debyrokratizace místního podnikatelského prostředí, což by pomohlo zmírnit nekonkurenceschopnost evropských firem, díky které všichni chudneme čím dál víc a čím dál více se i zadlužujeme.