https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-chce-vybirat-uhlikovou-dan-u-vice-druhu-dovazeneho-zbozi-s-vysokymi-emisemi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
EU chce vybírat uhlíkovou daň u více druhů dováženého zboží s vysokými emisemi

17.12.2025 19:40 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | r4n / Flickr.com
Evropská unie plánuje vybírat uhlíkovou daň u více druhů dováženého zboží s vysokými emisemi včetně praček, automobilových součástek a dalších strojů. Doufá, že výrobci se tak nebudou přesouvat do zahraničí, aby obešli přísnou evropskou klimatickou politiku. Vyplývá to z návrhu, který zveřejnila Evropská komise (EK). Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra zdůraznil, že EU nedá z uhlíkové daně žádné zemi výjimku.
 
Takzvaný mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (CBAM) představuje první uhlíkové clo na světě, píše agentura Reuters. Platit má začít od ledna. Komise nyní navrhuje, aby se ještě rozšířil o navazující produkty, které obsahují vysoký podíl oceli a hliníku, a to včetně stavebních výrobků, strojů a hnojiv. EU také plánuje zakročit proti zahraničním společnostem, pokud existují důkazy o tom, že své emise podhodnocují, aby se vyhnuly poplatku.

Úřadující prezident koalice Business for CBAM Leon de Graaf plány EU vítá. Podle tohoto sdružení společností a průmyslových skupin se totiž plány zaměřují na "produkty, které čelí nejvyššímu riziku úniku uhlíku."

Hoekstra podle agentury Reuters uvedl, že z mechanismu CBAM by mohla být vyňata Británie. Dodal, ale, že to bude možné až poté, co bude britský trh s uhlíkem propojen s trhem EU.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
17.12.2025 20:02
To vypadá jako dobrý způsob jak prodražit život v EU. Na druhou stranu nesmí dojít ke zvýhodňování mimoevropských firem importujících do EU a toto asi pomůže.

Škoda že EU podobnou snahu nenapíná do debyrokratizace místního podnikatelského prostředí, což by pomohlo zmírnit nekonkurenceschopnost evropských firem, díky které všichni chudneme čím dál víc a čím dál více se i zadlužujeme.
Odpovědět
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
