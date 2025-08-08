Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr
Projekt je podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) zásadní z pohledu dopadu na životní prostředí. "V době čím dál většího boje o vodu v době sucha je to zásadní záměr," uvedl. Voda do nádrže přiteče systémem podzemních přivaděčů o délce přes 44 kilometrů.
Kraj požaduje, aby záměr odborníci posoudili podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Důraz klade kraj na nutnost posoudit vliv odběrů vody na průtoky řeky Ohře a vlivy na plánované odběry pro přeměnu lomů na jezera nebo chystané projekty v oblasti jaderné energetiky. Kraj také požaduje vypracování technického řešení pro snížení rizika přenosu račího moru mezi povodími, které by mohlo ohrozit populaci kriticky ohroženého raka říčního. Bez řešení rizik považuje současnou podobu záměru Ústecký kraj za nepřijatelnou, shodli se krajští radní.
Povodí Ohře už vykoupilo většinu pozemků pro stavbu nádrže. Se začátkem prací se počítá po roce 2035, uvedení vodního díla do provozu předpokládá v roce 2044.
reklama