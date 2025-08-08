https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustecky-kraj-pozaduje-dukladne-posouzeni-prevodu-vody-z-ohre-do-nadrze-u-kryr
Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

8.8.2025 10:45 | KRYRY (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do plánované nádrže u Kryr na Lounsku, která má pomoci v boji se suchem mimo jiné v části Středočeského kraje. Vedení Ústeckého kraje žádá, aby odborníci posoudili, zda voda z Ohře nebude pak chybět při zatápění hnědouhelných lomů na Mostecku. Riziko vidí ústečtí krajští radní také v přenosu račího moru mezi povodími.
 
Vodou z Ohře plánují vodohospodáři zaplnit připravovanou nádrž na Lounsku. Zatopená plocha bude 120 hektarů a celkový objem deset milionů metrů krychlových. Pomoct by nádrž mohla při závlaze chmelnic na Žatecku, měla by vylepšit vodní režim v povodí Blšanky a zlepšit odtokové poměry v povodí Rakovnického potoka a Kolešovického potoka ve Středočeském kraji. Sloužit bude pro rekreaci, rybářům, ale také jako protipovodňová ochrana.

Projekt je podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) zásadní z pohledu dopadu na životní prostředí. "V době čím dál většího boje o vodu v době sucha je to zásadní záměr," uvedl. Voda do nádrže přiteče systémem podzemních přivaděčů o délce přes 44 kilometrů.

Kraj požaduje, aby záměr odborníci posoudili podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Důraz klade kraj na nutnost posoudit vliv odběrů vody na průtoky řeky Ohře a vlivy na plánované odběry pro přeměnu lomů na jezera nebo chystané projekty v oblasti jaderné energetiky. Kraj také požaduje vypracování technického řešení pro snížení rizika přenosu račího moru mezi povodími, které by mohlo ohrozit populaci kriticky ohroženého raka říčního. Bez řešení rizik považuje současnou podobu záměru Ústecký kraj za nepřijatelnou, shodli se krajští radní.

Povodí Ohře už vykoupilo většinu pozemků pro stavbu nádrže. Se začátkem prací se počítá po roce 2035, uvedení vodního díla do provozu předpokládá v roce 2044.

