S vodou v lužních lesích u Dyje pomůže nový klapkový jez
Povodí Moravy dosud pro podporu vodního režimu lužních lesů strádajících nedostatkem vody dělalo takzvané povodňování, kdy vodohospodáři v jarním období krátkodobě výrazně zvýšili odtok z Nových Mlýnů. Do lužních lesů se však dostal jen zlomek z celkového množství vypuštěné vody.
"Budovaný jez na Dyji umožní zvýšení hladiny řeky přímo u nátoku do lužního lesa a jeho zavodnění bez nutnosti několikanásobného zvýšeného odtoku z nádrže. Akumulovaný objem vody v nádrži tak budeme moct efektivněji využít v kritických letních měsících, kdy se sucho projevuje na jižní Moravě nejvíce. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit," uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy David Fína.
Aktuálně jsou dokončené betonáže pravobřežního a středového pilíře včetně migrační propusti. Vyrobené jsou i dvě třiadvacet metrů dlouhé klapky, které jsou i kvůli bočnímu ovládání technickým unikátem. Každá z nich váží přes 30 tun. Druhou klapku stavební firma osadí na podzim 2026, pak se počítá s dvouletým zkušením provozem. "Během případného záměrného povodňování klapky zvedneme o 2,3 metru a s nimi i hladinu řeky nad jezem. Do území Soutoku tak bude možné napustit za deset či dvanáct dnů až deset milionů metrů krychlových vody," uvedl vedoucí Správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR Pavel Hopjan.
Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, dlouhodobý nedostatek vody mu proto škodí. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, kromě míst kolem Soutoku je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh je u řeky Moravy.
