Středočeský kraj dá 26,5 milionů korun na výstavbu a obnovu rybníků, tůní a mokřadů

2.12.2025 17:56 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Středočeský kraj dá v příštím roce 26,5 milionu korun na výstavbu a obnovu rybníků, tůní a mokřadů. Cílem dotačního programu je ochrana přírody a lepší hospodaření s vodou v krajině. Zájemci o dotace mohou přihlašovat své projekty od 9. do 23. února, informovala ČTK Zuzana Žídková z krajského úřadu.
 
Program se zaměřuje na drobné vodohospodářské stavby. Podporuje výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží, které přispívají k zadržování vody v krajině. Zároveň je je z něj možné financovat rekonstrukci a obnovu dosavadních rybníků a nádrží, která zajistí jejich dlouhodobou funkčnost a odolnost vůči klimatickým změnám. Zaměřuje se i na výstavbu či obnovu mokřadů a tůní. Přihlásit se mohou obce či svazky obcí do 2000 obyvatel a také nepodnikající fyzické osoby.

Kraj letos podpořil podobné projekty za 21 milionů korun. Šlo například o rekonstrukci vodní nádrže Cihelna ve Struhařově na Benešovsku nebo obnovu tůní a revitalizace rybníčka v Družci na Kladensku.

