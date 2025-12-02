Středočeský kraj dá 26,5 milionů korun na výstavbu a obnovu rybníků, tůní a mokřadů
2.12.2025 17:56 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kraj letos podpořil podobné projekty za 21 milionů korun. Šlo například o rekonstrukci vodní nádrže Cihelna ve Struhařově na Benešovsku nebo obnovu tůní a revitalizace rybníčka v Družci na Kladensku.
