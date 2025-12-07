https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranari-provedli-v-rybniku-u-plzne-drenaz-bobri-hraze-voda-uz-nebude-pretekat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ochranáři provedli v rybníku u Plzně drenáž bobří hráze, voda už nebude přetékat

7.12.2025 01:56 | CHVÁLENICE (ČTK)
Stejné drenáže instalují už 20 let v USA, kde bobři nebyli nikdy vyhubeni.
Stejné drenáže instalují už 20 let v USA, kde bobři nebyli nikdy vyhubeni.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Matteo Tarenghi / Flickr
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Biskupství plzeňského provedly drenáž bobří hráze na rybníku ve Chválenicích u Plzně. Instalovaná odtoková roura, která vede hrází, sníží jeho hladinu. Už nebude přetékat na okolní pozemky a hlavně na cestu, která byla rozmáčená, což ztěžovalo zemědělcům přístup na pole, řekl ČTK Pavel Růžička z biskupství.
 
"Na rybníku se usídlila pětičlenná bobří rodina, která zvýšila hladinu o 60 až 70 centimetrů. Spolu s Plzeňským krajem, který opatření financuje asi 30 000 korunami, jsme našli řešení, aby tu mohl bobr zůstat a vegetovat a zároveň aby hladina zůstala na nižší úrovni," uvedl.

Bezpečnostní přeliv, kolem něhož bobr nastavěl hráz, je nejnižším místem rybníku. "Bobr ho ucpal a zvedl asi o 70 centimetrů," řekl Růžička. Pracovníci AOPK a církve ve čtvrtek hráz ubourali a nad přeliv položili drenáž, tedy plastovou dvanáctimetrovou rouru o průměru 40 centimetrů. Z větší části je v rybníce a je zakončená u dna velkým ocelovým košem, kam se bobr nedostane a odtok vody neucpe.

"Ten koš je tam kvůli tomu, aby bobr necítil proudění vody. Jinak má tendenci zastavit tok, aby mu voda neodcházela z teritoria. Voda je pro něj bezpečí a prostředí, kde se dobře pohybuje," řekla bioložka Jitka Uhlíková z AOPK, která opatření navrhla. Stejné drenáže instalují už 20 let v USA, kde bobři nebyli nikdy vyhubeni. Koš oddálí bobra od vtoku a jeho velmi citlivé receptory v čumáku už necítí proudění vody.

"Jde o třetí místo v republice, kde toto opatření provádíme, a vůbec první na rybníku," řekl Uhlíková. Další dvě byla na Vysočině na řekách. Ve Chválenicích si bobří rodinka vytvořila naproti přelivu hrad z větví, kde má zásobárnu s větvemi na tuhou zimu.

Více než hektarový rybník mimo obydlená území v polích a lukách patří z větší části farnosti Starý Plzenec. Ryby v něm nejsou. "Jde o takzvaný nebesák, který získává vodu jenom z deště, voda přes přeliv odtéká do potoka. Aktuálně není využívaný a myšlenka je taková, že tím, že tady bobr zůstane, tak tu vznikne biotop živočichů a rostlin vázaných na vodu," řekl Růžička. Podle Zdeňka Myslíka z AOPK jsou takové biotopy, i bez ryb, ideální i na rozmnožování jiných zvířat, třeba vážek, žab, čolků a ptáků ze skupiny bahňáků, jako jsou čejky, bekasiny a sluky.

Václav Prokš

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Na Dyji se buduje klapkový jez Foto: Lesy ČR S vodou v lužních lesích u Dyje pomůže nový klapkový jez Vodní nádrž Foto: Depositphotos Středočeský kraj dá 26,5 milionů korun na výstavbu a obnovu rybníků, tůní a mokřadů Čištění zubů Foto: Kampus Production Pexels Domácnosti v Česku loni z vodovodů zvýšily odběr na 88,3 litru na osobu a den

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist