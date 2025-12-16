https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/nizka-hladina-lipna-unoznila-biologum-odhalit-desitky-odpadnich-vypusti-do-nadrze
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nízká hladina Lipna umožnila biologům odhalit desítky odpadních výpustí do nádrže

16.12.2025 10:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Daniela Procházková
Výpusť vedoucí z nefunkční ČOV v areálu bývalého Camphotelu Hruštice.
Výpusť vedoucí z nefunkční ČOV v areálu bývalého Camphotelu Hruštice.
Zdroj | Biologické centrum AV ČR
Vědci z Biologického centra AV ČR využili mimořádné příležitosti nízké hladiny vody v největší české vodní nádrži Lipno a zmapovali odpadní výpusti na více než třetině pobřeží. Průzkum vedli od konce října do druhé poloviny listopadu a odhalili téměř 50 různých rour, z nichž asi dvacet slouží či sloužilo k odvádění odpadní vod. Výsledkem je interaktivní mapa, která může sloužit jako podklad pro přípravu opatření ke zlepšení kvality vody na Lipně.
 
Hladina Lipna je v posledních měsících rekordně nízká. Během října a listopadu se pohybovala přibližně 2,4 metrů pod obvyklou úrovní. Biologové, kteří dlouhodobě sledují kvalitu vody v Lipně, tuto situaci využili a z celkové délky aktuální břehové linie, což je zhruba 120 km, prozkoumali více než jednu třetinu, tedy asi 40 km. Zaměřili se především na zastavěné oblasti – kromě dvou menších osad prozkoumali břehy všech obcí a sídel na lipenském pobřeží.

Veškeré nálezy vědci zaznamenali a vyfotili. „Celkem jsme nalezli a zdokumentovali okolo 50 výpustí, z nichž téměř 20 představuje vyústění z obecních a malých čistíren odpadních vod nebo souvisí se stávajícími kanalizačními sítěmi,“ říká autor průzkumu Petr Znachor z Biologického centra AV ČR. U mnoha nalezených rour však není jejich účel znám, v některých případech se jednalo o staré, dnes pravděpodobně již nefunkční výpusti pocházející z období socialismu.

Výsledkem mapování je veřejně dostupná interaktivní mapa doplněná podrobnou dokumentací, která může sloužit jako podklad pro plánovaná opatření ke zlepšení kvality vody na Lipně.

Autoři již svá zjištění předali příslušným orgánům a institucím a deklarují, že v případě zájmu a zajištění financování jsou připraveni pokračovat v odběrech vzorků a chemických analýzách, což by umožnilo vyhodnotit význam jednotlivých výpustí pro celkové znečištění nádrže.

reklama
 
foto - Procházková Daniela
Daniela Procházková
Autorka je pracovnicí Biologického centra AV ČR.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Bobr evropský Foto: Matteo Tarenghi Flickr Ochranáři provedli v rybníku u Plzně drenáž bobří hráze, voda už nebude přetékat Na Dyji se buduje klapkový jez Foto: Lesy ČR S vodou v lužních lesích u Dyje pomůže nový klapkový jez Vodní nádrž Foto: Depositphotos Středočeský kraj dá 26,5 milionů korun na výstavbu a obnovu rybníků, tůní a mokřadů
Další články autora |
Zarůstající krajina / lokalita hustého lesa, Řecko. Foto: BC AV ČR Zarůstání středomořské krajiny neprospívá tamním unikátním nočním motýlům Trofejní sumec Foto: Dalibor Novotný BC AV ČR Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce Experimentální rostlinné plochy. Foto: The Jena Experiment Rozmanitost rostlin pomáhá ukládat uhlík do půdy. Efekt se ale liší podle lokalit

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist