Nízká hladina Lipna umožnila biologům odhalit desítky odpadních výpustí do nádrže
Veškeré nálezy vědci zaznamenali a vyfotili. „Celkem jsme nalezli a zdokumentovali okolo 50 výpustí, z nichž téměř 20 představuje vyústění z obecních a malých čistíren odpadních vod nebo souvisí se stávajícími kanalizačními sítěmi,“ říká autor průzkumu Petr Znachor z Biologického centra AV ČR. U mnoha nalezených rour však není jejich účel znám, v některých případech se jednalo o staré, dnes pravděpodobně již nefunkční výpusti pocházející z období socialismu.
Výsledkem mapování je veřejně dostupná interaktivní mapa doplněná podrobnou dokumentací, která může sloužit jako podklad pro plánovaná opatření ke zlepšení kvality vody na Lipně.
Autoři již svá zjištění předali příslušným orgánům a institucím a deklarují, že v případě zájmu a zajištění financování jsou připraveni pokračovat v odběrech vzorků a chemických analýzách, což by umožnilo vyhodnotit význam jednotlivých výpustí pro celkové znečištění nádrže.
