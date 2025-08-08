https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/koordinovane-mapovani-prineslo-pres-25-tisic-zaznamu-o-invaznich-druzich-v-cr
Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

8.8.2025 05:22 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Martin Sobala / AOPK ČR
Loňským rokem odstartoval projekt, jehož cílem je systematicky mapovat výskyt nepůvodních a invazních druhů rostlin a živočichů v České republice. To umožní získat podklady pro omezení jejich šíření či likvidaci. V roce 2024 se podařilo získat více než 25 tisíc údajů. Koordinátorem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Foto | Martin Čížek / AOPK ČR

„Sledujeme rozšíření 134 rostlinných a 22 živočišných nepůvodních nebo přímo invazních druhů. Řada z nich představuje riziko pro tuzemské rostliny a živočichy. Data potřebujeme k tomu, aby se mohlo jejich šíření omezit,“ vysvětluje koordinátor projektu Zdeněk Račanský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Z živočichů patřil mezi nejčastěji hlášené invazní druhy za rok 2024 likvidátor břehů a pobřežní vegetace nutrie říční, silný potravní konkurent našich ryb střevlička východní nebo lupič ptačích vajec a mláďat v hnízdech na zemi psík mývalovitý. Nalezeno bylo i několik lokalit severoamerických druhů raků, kteří přenášejí račí mor. Toto onemocnění je pro tuzemské druhy raků fatální. Včasné zachycení výskytu amerických druhů raků pomůže ochránit populace našich domácích druhů,“ popisuje zooložka Eva Vojtěchovská z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto | Martina Vočadlová / AOPK ČR

„Nejvíce záznamů z invazních druhů rostlin evidujeme u trnovníku akátu, netýkavky žláznaté, která zarůstá břehy vodních toků a na ruderálních stanovištích u všudypřítomného zlatobýlu kanadského. Z raritnějších nálezů si pozornost zaslouží stolístek vodní, který roste v přírodní památce Skalka u Velimi, která je doposud jeho jedinou známou lokalitou u nás. Jeho zplanění a výskyt i na jiných místech ovšem nejsou vyloučeny. Je totiž schopen se šířit vegetativně, tvoří husté neprostupné porosty, kterými vytlačuje ostatní rostliny,“ vysvětluje botanička Alice Haveldová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto | Martin Sobala / AOPK ČR

„Přivítáme, pokud nám lidé s mapováním invazních druhů pomohou. Pokud tedy nějaké invazní druhy rostlin, či živočichů v přírodě naleznete, vložte jejich fotografii s lokalitou nálezu ideálně do aplikace iNaturalist. Invazní druhy raků či sršeň asijskou nahlaste prosím e-mailem, nejlépe také s fotografií, na e-mailovou adresu invaznidruhy@aopk.gov.cz. Pomůže nám to zabránit jejich šíření na další místa,“ dodává Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Seznam druhů rostlin, které se mapují, se postupně vyvíjí. V roce 2025 přibyly například s oblibou v zahradách pěstované rostliny, kohoutek věncový a plesnivka perlová. Sleduje se i výskyt ozdobnice obrovské, která se začíná pěstovat na polích jako biomasa pro energetické účely. Všechny tyto nepůvodní druhy rostlin ve vhodných podmínkách ochotně ze zahrádek i polí zplaňují.

Foto | Jonáš Gaigr / AOPK ČR

Zaznamenané údaje se stávají součástí Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V tuto chvíli obsahuje více než 39 milionu záznamů o výskytu živočichů, rostlin a hub v České republice.

Lucie Záhorová
Autorka je zástupkyní mluvčí AOPK ČR.
