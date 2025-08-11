Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat
„V přírodě je tak zcela odkázán na stávající dutiny ve stromech či jiných přirozených úkrytech. Pokud těchto míst ubývá, lze mu pomoci instalací speciálních budek – tzv. dudníků,“ říká ornitolog Zoo Brno Petr Suvorov. Právě tyto dřevěné náhradní dutiny se osvědčily nejen na jižní Moravě, ale také například v Rakousku, kde byly úspěšně využity při ochraně tohoto ohroženého druhu.
Od loňska tedy zoologové brněnské zoologické zahrady přidali dalších osm budek, takže je jich v krajině už 29. „Celkový počet mláďat v roce 2025 dosáhl 36 – zatímco vloni jich bylo jen 16, přičemž v období mezi lety 2017-2025 přesáhl hranici stovky jedinců, což je pro nás velký úspěch,“ říká zoolog Petr Šrámek.
„Zatímco v roce 2025 bylo dudkem obsazeno 8 dudníků, lonito byly jen 4,“ dodává Šrámek. A to nejsou jediné druhy, kterým budky pomáhají – pravidelně v nich hnízdí také sýkory a další pěvci.
Hlavními projektovými partnery Zoo Brno jsou ČSOP Morava a Pro záchranu Motýlího ráje, z. s. Tyto dva spolky se starají o ochranu stepních biotopů jižní Moravy, které dudek chocholatý obývá se spoustou dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin. Projekt na ochranu dudka chocholatého je propojen s návaznými aktivitami na ochranu ohrožených stepních biotopů.
