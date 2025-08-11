https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/rekordni-sezona-u-dudku-chocholatych.letos-se-v-dudnicich-na-jizni-morave-vylihlo-36-mladat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

11.8.2025 05:08 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Zoo Brno
V přírodě jižní Moravy se opět daří dudkům. Tento nápadný pták se světle oranžovým peřím, černobílými křídly a typickou chocholkou zažívá úspěšnou hnízdní sezónu – i díky spolupráci s brněnskou zoologickou zahradou. Letos se v dudnících, tedy speciálně připravených budkách, vylíhlo o dvacet mláďat více než v loňském roce.
 
Dudek chocholatý (Upupa epops) býval běžnou součástí naší krajiny. Dnes mu ale ubývá přirozených hnízdních možností, a proto se mu Zoo Brno snaží pomoci. Dudek chocholatý není schopen si sám vytesat hnízdní dutinu – jeho zobák na to není uzpůsobený.

Zdroj | Zoo Brno

„V přírodě je tak zcela odkázán na stávající dutiny ve stromech či jiných přirozených úkrytech. Pokud těchto míst ubývá, lze mu pomoci instalací speciálních budek – tzv. dudníků,“ říká ornitolog Zoo Brno Petr Suvorov. Právě tyto dřevěné náhradní dutiny se osvědčily nejen na jižní Moravě, ale také například v Rakousku, kde byly úspěšně využity při ochraně tohoto ohroženého druhu.

Zdroj | Zoo Brno

Od loňska tedy zoologové brněnské zoologické zahrady přidali dalších osm budek, takže je jich v krajině už 29. „Celkový počet mláďat v roce 2025 dosáhl 36 – zatímco vloni jich bylo jen 16, přičemž v období mezi lety 2017-2025 přesáhl hranici stovky jedinců, což je pro nás velký úspěch,“ říká zoolog Petr Šrámek.

„Zatímco v roce 2025 bylo dudkem obsazeno 8 dudníků, lonito byly jen 4,“ dodává Šrámek. A to nejsou jediné druhy, kterým budky pomáhají – pravidelně v nich hnízdí také sýkory a další pěvci.

Zdroj | Zoo Brno

Hlavními projektovými partnery Zoo Brno jsou ČSOP Morava a Pro záchranu Motýlího ráje, z. s. Tyto dva spolky se starají o ochranu stepních biotopů jižní Moravy, které dudek chocholatý obývá se spoustou dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin. Projekt na ochranu dudka chocholatého je propojen s návaznými aktivitami na ochranu ohrožených stepních biotopů.

reklama
 
Jan Bedřich
Tiskový mluvčí Zoo Brno.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Sokoli ve výrobních areálech ORLEN Unipetrol Foto: ORLEN Unipetrol Ptáčata opustila areály Orlen Unipetrol v ČR. Vylíhlo se rekordních 12 sokolů Sýček na berličce čekající na kořist. Foto: Jiří Hornek ČSO Také letos ornitologové okroužkovali přes 70 mláďat sýčka obecného Policie vyšetřuje případ otrávených dravců na Břeclavsku. Foto: Klára Hlubocká ČSO Případů zabíjení vzácných dravců v Česku přibývá. Policie hledá svědky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 16

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 18

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 155

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 8

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 51

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist